Vrei să îţi cumperi o casă nouă fără probleme? Principalele lucruri la care trebuie să fii atent

Vrei să îți cumperi o casă nouă fără probleme? Principalele lucruri la care trebuie să fii atent

Ştire online publicată Marţi, 27 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O nouă locuință, mai ales atunci când este prima ta casă/apartament este un pas important, cu serioase implicații financiare și emoționale. De multe ori, euforici la gândul că ne vom muta într-o casă nouă uităm să fim atenți la detalii ce pot face diferența dintre o investiție bună și o belea pe cap. Portalul imobiliare.ro ne prezintă cele mai importante aspecte pe care trebuie să le avem în vedere atunci când cumpărăm o nouă locuință.În procesul de achiziție a unei locuințe, cumpărătorii caută, de regulă, ca aceasta să răspundă preferințelor personale în materie de preț, localizare, finisaje etc. Potrivit dezvoltatorului imobiliar Adama, mulți uită însă de un ultim pas extrem de important pentrua-și asigura o locuire fără griji pe termen lung: procesul de predare-primire a proprietății. În cazul unei locuințe noi mai ales, acest din urmă pas este esențial, putând scoate la iveală probleme importante.Recepția apartamentului include mai multe direcții de acțiune. Cea dintâi constă în verificarea atentă a proprietății din punct de vedere juridic, incluzând aici autorizația de construire, procesul-verbal de recepție a lucrării, cadastru etc. De fapt, această verificare ar trebui făcută și în momentul în care se realizează dezmembrarea apartamentului și se face cadastrarea locuinței, punctează reprezentanții Adama. Al doilea pas este verificarea tehnică, ce poate varia puțin în funcție de fiecare caz în parte - pentru apartamentele aflate la ultimul etaj, spre exemplu, clientul ar trebui să vină însoțit de un expert în terase și acoperișuri.Verificarea tehnică poate lua, în esență, două forme: una la nivel de vicii aparente, când clientul vine singur și constată starea aparta-mentului la momentul la care îl preia, și alta mai profundă, la nivel de eventuale vicii ascunse, când se solicită prezența unui expert tehnic în măsură să întreprindă și verificări pentru depistarea unor vicii ascunse. Un dezvoltator serios ar trebui să permită clienților să vină însoțiți de orice tip de specialist (expert în hidroizolații, instalații, structură de rezistență etc.) și să pună la dispoziția acestora cartea tehnică a proiectului; pe de altă parte, cumpărătorii ar trebui să se intereseze îndeaproape de pregătirea persoanei la care apelează.Imobiliare.ro prezintă, la modul general, aspectele la care ar trebui să fie atent un cumpărător de locuință nouă:1. Instalații electrice - verificarea tabloului electric, a siguranțelor și a puterii instalate;2. Instalații sanitare - funcționarea pompelor, a sistemului de recirculare a apei și a celui de evacuare a apei și deșeurilor menajere;3. Aspecte tehnice ale clădirii - structura de rezistență este cel mai important aspect;4. Lifturi - buna funcționare și valabilitatea verificărilor;5. Finisaje - materialele folosite trebuie să corespundă celor menționate în proiect, prizele trebuie să fie funcționale, parchetul să nu aibă rosturi distanțate, părțile mobile ale tâmplăriei PVC să nu aibă probleme etc.6. Instalații termice - buna funcționare a centralei termice, a caloriferelor și a aparatelor de aer condiționat (dacă există);7. Părțile exterioare - balcoanele, terasele și aspectul finisajelor, existența unei pante de scurgere către gurile de preluare a apelor pluviale (recomandate sunt și testele la fața locului), stabilitatea balustradei etc.8. Ghenele de instalații în băi și bucătării - ghena să fie curată, fără apă și scurgeri pe coloane.