Vrei să îţi cumperi o casă la gri sau la roşu? Iată pe ce dai banii şi cât mai ai de investit!

Vrei să îți cumperi o casă la gri sau la roșu? Iată pe ce dai banii și cât mai ai de investit!

Ştire online publicată Miercuri, 30 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ce înseamnă să cumperi o casă la roșu sau la gri, se întreabă multe persoane în căutarea unei locuințe. Mai ales dacă nu au prea mulți bani la dispoziție și nu e grabă cu mutarea. Casa la gri este locuința care nu are executate finisajele interioare și costă cu peste 10% mai ieftin decât una la cheie. Desigur, avantajul financiar este evident și bine venit pentru cei care nu dispun de o sumă foarte mare de bani pentru achiziționarea unei locuințe. Casa la gri este mai avantajoasă decât casa la roșu, deoarece este tencuită, are tâmplăria termoi-zolantă și rețelele de electricitate ori rețele de apă pentru obiectele sanitare.Cumpărătorului îi rămâne să își aleagă singur finisajele pe care le vrea: gresie, faianță, parchet și obiecte sanitare. Nu doar casele se pot vinde la gri, ci și apartamentele. Pentru a evita surprizele neplăcute potențialul cumpărător ar trebui să întrebe de la bun început proprietarul ce înseamnă apartamentul la gri pe care îl oferă. Altfel se poate trezi că noul apartament nu are nici dotările pe care în mod normal ar fi trebuit să le dețină.Apoi mare atenție și la așa-numita economie. Înainte de a da banii pe o astfel de locuință socotiți dacă nu cumva finisajele luate fiecare în parte ar putea să vă coste per total mai mult decât o casă la cheie. Totuși, dacă vă doriți un apartament finisat după propriile gusturi și idei, casa la gri este varianta cea mai avantajoasă și ceva mai ieftină în comparație cu casa la roșu. Mai mult decât atât, este vorba despre calitatea finisajelor. În cazul caselor la cheie, nu aveți de ales decât să acceptați ceea ce vă oferă constructorul. De cele mai multe ori sunt finisaje mai ieftine, dar incluse în costul casei ajung să-i ridice prețul, doar pentru că există.Casa la roșu costă și mai puțin decât cea gri având în vedere că acest tip de locuință nu are finisaje de niciun fel și nici nu are acoperișul finalizat. De asemenea îi lipsesc și țevile de apă, gaze sau firele electrice. Ca și casa la gri, casa la roșu costă cu până la 30% mai ieftin decât una la cheie. O casă de 150 de mp poate fi construită și în 2-3 luni, dacă vremea o permite. Costul unei case la roșu pornește de la 140 de euro pe mp. Prețul final la care va ajunge o astfel de casă este de aproximativ 21.000 de euro. Desigur la acestea se va mai adăuga prețul acoperișului de 1.500-2.000 de euro. Per total cu 25.000 de euro casa este gata. După acest moment vor începe finisajele.Dezavantajul caselor cumpărate la gri sau la roșu este bătaia de cap pentru cumpărarea materialelor de construcții sau angajarea unei firme de construcții profesioniste. Apoi, să nu uităm că pot apărea oricând costuri neprevăzute, așa că fii pregătit să poți întrerupe lucrările dacă nu dispui de un buget permisiv.Potrivit specialiștilor în construcții, finisajele reprezintă cea mai costisitoare parte. Astfel, conform unei defalcări a costurilor, serviciile de proiectare și asistență financiară, organizare și dirigenție de șantier reprezintă aproximativ 4 % din costul final al casei. Structura (fundația, stâlpii de susținere, plăcile dintre etaje etc) 36,7 %, zidăria 6,5%, instalațiile 9,2 %, iar finisajele 43,6%.