Vrei să cumperi o maşină second-hand? Cele mai importante lucruri de care trebuie să ţii cont

Vrei să cumperi o mașină second-hand? Cele mai importante lucruri de care trebuie să ții cont

Te-ai hotărât și vrei să îți cumperi o mașină. Cum cele noi sunt foarte scumpe, iar devalorizarea lor începe din secunda în care le-ai scos pe poarta dealerului, varianta unui autoturism second-hand pare cea mai bună. Însă provocările și capcanele nu sunt deloc puține. Imediat ce ți-ai stabilit bugetul, mai exact cât ești dispus să plătești (oricum nu se va nimeri niciodată socoteala de acasă cu cea din târg), începi să faci cercetări „științifice“ pentru a alege marca. Primii doctori în materie, băieții de la scară. Părerile vor fi mereu împărțite, în funcție de experiențe. Unii îți vor lăuda VW, alții Fordul, unii te vor face să visezi la BMW și Mercedes, în timp ce bătrânii te vor îndruma spre tradiționala Dacie.De aici încep provocările. Cum majoritatea mașinilor second-hand le găsești pe Internet (autovit.ro și olx.ro dețin 80% din anunțurile din România, dacă îți cauți în Germania ai site-ul mobile.de), ar trebui să faci o scurtă inspecție a pieței. Să vezi cam ce găsești la banii tăi.Odată ce ai paleta ofertelor în față, îți poți contura o idee despre ce îți poți permite și încotro să te îndrepți. Însă trebuie să fii sincer cu tine și să nu visezi la decapotabile coupe când tu ai nevastă cu trei copii mici și cățel. Viitoarea mașină trebuie, în primul rând, să-ți satisfacă nevoile și să se preteze condiției tale. Așadar…SUV sau Mini?Dacă ești căsătorit și ai o familie numeroasă nu ai de ce să visezi la cabrio și coupe. Lasă-i pe alții. Ție îți trebuie ceva spațios, mai ales dacă vine și mama soacră de la Bârlad. În funcție de buget, îți poți cumpăra una dintre următoarele mașini: Volkswagen Golf Break, Opel Astra Break, Dacia Logan MCV, Opel Zafira, Ford Focus Break, Ford C-MAX, Volkswagen Touran, Volkswagen Passat Break, Volkswagen Tiguan, Volvo V50, BMW Seria 3 Touring etc. Cât de nouă sau câți kilometri are, asta depinde de bugetul tău.Dacă ești burlac (nu din acela întâziat) te poți orienta și spre mașini mai sprințare, după gusturi și preferințe.Diesel sau benzină?Motorizarea trebuie să corespundă în primul rând regimului de trafic în care va fi condusă mașina. Dacă vrei o mașină pentru 5 km pe zi, de la birou până acasă și tu stai în buricul Bucureștiului, atunci îți trebuie o motorizare pe benzină, cu o capacitate cilindrică mică. O „diseloaică” (așa i se spune în rândul „cunoscătorilor”) ar însemna multe belele și costuri mari de întreținere și exploatare, mai ales dacă are filtru de particule.Dacă faci naveta extra-urban și „arzi” zilnic zeci de kilometri, atunci diesel-ul este cel mai potrivit. Un consum mult mai redus, o putere mai mare a motorului. Trebuie să ții cont că reviziile și costurile de întreținere sunt mai mici la autoturismele pe benzină, așa că diferența de preț la carburanți se compensează ușor.Sunt mulți 200.000 kilometri?Kilometrajul mașinii… de parcă ar mai conta la cele vândute prin parcurile auto. Toate au până în 120.000 km și au fost conduse de doctorițe sau navigatori care la timpul tranzacției sunt plecați în voiaj. În realitate, BMW-ul pe care ați pus ochii a fost adus din Germania cu vreo 350.000 km și „aranjat” ulterior. De aceea, la multe ma-șini vânzătorul evită să vă dea și cartea tehnică a autoturismului. Așadar, foarte important este ca numărul de kilometri din bord să corespundă cu realitatea. Dacă mașina e adusă din Germania se vor vedea în cartea tehnică toate reviziile când și unde au fost făcute. Nemții sunt serioși în privința asta și își fac reviziile mașinilor cu responsabilitate și doar în centre autorizate.Astfel, dacă mașina are 200.000 de kilometri și are toate reviziile făcute la zi în reprezentanță și a fost rulată în Germania, nu este o mare problemă. Oricum, este mult mai bine decât o mașină cu 100.000 km, condusă doar în România și cu reviziile făcute la nea Puiu de la Brotăcei.Ce trebuie să mai verifici la o mașină- Starea tehnică. Înainte de a o plăti, du mașina într-un service bun, recomandat la reprezentanțe auto, pentru o verificare minuțioasă. Mecanicii îți vor spune tot despre starea ei tehnică, o vor pune pe un tester, vor observa eventualele elemente de caroserie revopsite etc. Mai bine ieși în pierdere cu 150 lei pe o verificare decât cu 6.000 euro pe o mașină proastă.- Timbrul de mediu plătit sau nu. Înainte de cumpărare, vânzătorul trebuie să îți dea o adeverință de la ANAF că a fost achitat timbrul de mediu. În caz contrat, s-ar putea să îl plătiți dvs. și nu e deloc ieftin.- Daca mașina este înmatriculată sau nu. Dacă are încă numerele străine pe ea sau numere provizorii de România, să știți că mai aveți cheltuieli de făcut. RAR-ul, timbrul de mediu etc.- Dacă vânzătorul este primul proprietar. Ar fi ideal să cumpărați o mașină direct de la primul proprietar. Ar însemna că mașina nu a trecut din mână în mână, nu a fost exploatată de diferiți șoferi și pot fi verificate toate reviziile tehnice.- Dacă mașina este fără accident. Deși autoturismul arată impecabil, nimeni nu vă poate garanta că ceea ce vedeți e și adevărat. O mașină răsturnată pe toate părțile, chituită, cu anumite componente de caroserie schimbate… Un tinichigiu își va da seama imediat. Mai grav este când mașina a fost afectată și în zona motorului. Deși este funcțională sau arată bine, puteți fi sigur că piesele schimbate sunt after market sau chiar second hand.- Dacă mașina are carte service. Este cazierul mașinii. Acolo puteți vedea toate reviziile și reparațiile prin care a trecut. Simpla ei lipsă ar trebui să vă trezească mari semne de întrebare. Este clar că vânzătorul vrea să ascundă ceva.