„Vreau să le asigur locuitorilor din Mihail Kogălniceanu locuri de muncă, grădiniţe şi apă!”

Anca Belu, candidatul PD-L la funcția de primar, declară:

„Vreau să le asigur locuitorilor din Mihail Kogălniceanu locuri de muncă, grădinițe și apă!”

- Doamnă Anca Belu, de ce candidați la funcția de primar al localității Mihail Kogălniceanu? - Sunt de profesie economist. Am o experiență de 21 de ani în economia reală, în agricultură și sistemul bancar. Candidez pentru că, spre deosebire de actualul primar, sunt pregătită profesional să administrez bugetul și patrimoniul localității, în interesul comunității. - Care sunt problemele grave ale localității pe care vreți să le soluționați în calitate de primar? - Am discutat în mai multe rânduri cu locuitorii din Mihail Kogălniceanu și am stabilit o listă de priorități. Sunt foarte multe probleme urgente. Acum le voi aminti doar pe cele mai grave. Localnicii au nevoie de locuri de muncă. Pentru aceasta trebuie să atragem investitori. Problema este că terenurile care puteau fi folosite pentru investițiile din sfera producției și serviciilor au fost înstrăinate prin mecanismul retrocedărilor „cu cântec”. N-au rămas la adevărații moștenitori, ci au intrat pe mâna celor inițiați, devenind obiect al speculațiilor imobiliare. În calitate de primar, vreau să clarific situația patrimoniului localității și, pe baza soluțiilor identificate, să putem atrage la Mihail Kogălniceanu companii capabile să creeze locuri de muncă bine plătite. Avem mulți șomeri în prezent, numeroase cazuri sociale. Multe dosare sociale au fost revizuite și anulate de actuala administrație, fără să se oferă soluții de viață. Oamenii au fost lăsați muritori de foame. Tot în legătură cu munca, trebuie rezolvată problema navetismului. Mulți localnici lucrează la Constanța, în ture. În orele de vârf au prea puține mașini la dispoziție, fiind nevoiți să circule în condiții inumane, iar seara, programul de transport se încheie prea devreme. În calitate de primar, voi soluționa, împreună cu transpor-tatorii, problemele ridicate de navetiști. Voi înființa o grădiniță cu program prelungit pentru femeile care lucrează și nu au unde să își lase copiii. De asemenea, am ca prioritate extinderea rețelei de alimentare cu apă în cartierele noi înființate.