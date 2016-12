Vreau să construiesc! Cinci motive pentru care am ales adezivii Celco

În anul 2008, a intrat în exploatare noua fabrică de adezivi a companiei „Celco“ SA, cel mai important producător român de BCA, de pe piața internă. Investiția în valoare de aproape 2,5 milioane de euro este integral proiectată și executată de compania „Eirich“, după o tehnologie nemțească de ultimă oră, cu utilaje din Germania. Astăzi, fabrica realizează o producție de 60 tone de adezivi zilnic și reușește să vândă totul, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ion Secăreanu, directorul general al companiei „Celco” SA. „Am pornit de la ideea că, dacă producem BCA, trebuie să asigurăm și adezivul pentru el. Astfel, a fost creat mortarul M10. Acum, avem lansați în fabricație un număr de șapte adezivi. Toți au fost supuși la determinări și încercări în cadrul unor laboratoare externe. Concluzia a fost că toți respectă standardele tehnice, ba chiar prezintă un exces de calitate” - a precizat Secăreanu. Trebuie știut că ma-terialele utilizate la pro-ducerea adezivilor sunt nisipul, cimentul, varul, praful de cretă și aditivul. Acesta din urmă dă așa- numitul timp de lucra-tivitate, aderență și re-zistență la forfecare. El reprezintă elementul principal al produsului final și are o mare pondere în prețul unui sac de adeziv. Cel ce asigură rezultatul final este amestecătorul „Eirich“ - inima noii fabrici. El amestecă în numai trei minute o șarjă de 400 de litri, în condiții perfecte. În cei 400 litri intră între trei și șase tipuri de aditivi în cantități cuprinse între 50 grame și 9 kilograme pe șarjă. Dacă aditivul n-ar fi împrăștiat perfect în toată masa, adezivul rezultat nu ar fi de calitate. „Totul este automatizat și nu există riscul ca rețeta să fie aplicată greșit“ - afirmă directorul general. Concurența de pe piața adezivilor este foarte mare. În România, și-au deschis fabrici mari companii străine. În competiția cu produsele acestora, mortarul M10 a avut nevoie de doi ani de promovare. S-a impus prin calitate și preț. „De asemenea, am reușit să promovăm adezivul pentru polistiren și cel pentru gresie și faianță, la interior. În prezent, facem eforturi pentru promovarea și a celorlalți adezivi. Este nevoie de multă muncă în această direcție pentru a înfrânge inerția pieței. Promovarea noilor produse se face cu efort și cheltuieli deosebite. Am apelat chiar și la demonstrații practice, pe șantierele de construcții. Le-am dat meseriașilor produsele noastre să lucreze cu ele, să se convingă de calitățile lor. Toți s-au declarat mulțumiți de comportamentul adezivilor. Mai mult, pentru promovare oferim scule speciale pentru ca lucrătorii să uniformizeze și să amestece foarte bine adezivul, astfel încât rezultatele să fie conform tehnologiei noastre. Pe noi ne interesează, în principal, clienții din Dobrogea și județele limitrofe. Considerăm că adezivii Celco se vor impune pe această piață, nu doar prin calitatea lor remarcabilă, ci și prin prețul mai bun decât al produselor similare. Sunt adezivi economicoși, ieftini și cu o tehnologie simplă de aplicat” - afirmă directorul general. vvv Pentru că voi construi o casă, am acum cinci motive pentru care am să aleg adezivii Celco: calitatea ridicată, prețul scăzut, consumul redus, tehnologia simplă de aplicare și faptul că voi primi și sculele necesare. Ce-i de colea?