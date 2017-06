Vor reuşi americanii să prevină greva de la North Star Shipping?

Vor reuși americanii să prevină greva de la North Star Shipping?

Întrucât negocierile ajunseseră în impas, părțile au apelat la bunele oficii ale Inspectoratului Teritorial de Muncă, pe data de 26 iunie 2017 având loc tentativa de conciliere a conflictului.La întâlnire au participat reprezentantul ITM, reprezentatul salariaților neafiliați și reprezentantul sindicatului, prin intermediul Federației „Trans Conex”. În mod surprinzător, administrația companiei a fost reprezentată de o casă de avocatură.„Din punctul meu de vedere, conducerea societății North Star Shipping se subestimează trimițând să o reprezinte la conciliere o casă de avocatură. Consider că prezența acesteia a avut rolul de a-i intimida pe reprezentanții salariaților, nicidecum să se facă un pas înainte. Spun acest lucru, deoarece reprezentanta casei de avocatură nu a venit cu nicio soluție pe niciuna dintre revendicări, spunându-ne că mai cere o perioadă de grație de două- trei zile, să vină cu un răspuns. Am menționat în procesul verbal de conciliere prevederile articolelelor 181 - 183 din Legea dialogului social, adică nu vor exista alte etape, decât intrarea în grevă a salariaților, cu respectarea prevederilor legale. Se vor face tabele și se vor strânge semnăturile salariaților pentru intrarea în greva de avertisment, după care se va declanșa greva generală”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Silviu Stanciu, președintele Federației Sindicale „Trans Conex”.Rămâne de văzut cât de deciși să lupte pentru revendicările lor sunt salariații de la North Star Shipping. Pentru a putea declanșa legal greva, sindicatul trebuie să obțină semnături favorabile de la minimum 50% plus unu din membrii săi. Imediat după eșecul ședinței de conciliere, a început acțiunea de strângere a semnăturilor.„Sindicatul și-a exprimat hotărârea de a nu se opri și de a urma toate etapele legale necesare pentru a obține drepturile corespunzătoare muncii prestate de către salariați. Federația noastră a condus până în prezent opt negocieri colective, toate încheiate cu rezultate mulțumitoare, iar acesta este al treilea conflict de muncă pe care îl deschidem. Eu cred că sindicaliștii trebuie să-și apere drepturile până la capăt, cu respectarea legii, fără să se lase intimidați de nimeni și de nimic”, a spus liderul federație.În cursul zilei de 26 iunie, am solicitat, în scris, un punct de vedere din partea conducerii companiei North Star Shipping și a grupului ADM. Din păcate, până la închiderea ediției n-am primit niciun răspuns.Am fi dorit să aflăm ce măsuri va întreprinde administrația pentru asigurarea păcii sociale în companie, a bunului mers al activității economice și pentru încheierea, în cele din urmă, a unui contract colectiv de muncă, în conformitate cu prevederile legii. De asemenea, am solicitat să ni se spună, în ipoteza că se va ajunge la declanșarea grevei generale, care vor fi consecințele pentru companie.Opinia mea este că de pe urma escaladării conflictului de muncă cel mai mult vor avea de pierdut compania North Star Shipping și grupul ADM. Nu este vorba doar de producția nerealizată, în eventualitatea unei greve, dar și de pericolul de a pierdere o parte din contractele viitoare, ca urmare a neîncrederii partenerilor comerciali. Mai mult decât atât, North Star Shipping riscă să dobândească o reputație proastă pe piața muncii. În condițiile crizei tot mai acute de muncitori calificați, imaginea pe care o lasă o grevă generală, în conștiința comunității, nu îi poate fi de niciun folos companiei.Ceasul ticăie amenințător. Vor reuși americanii să prevină intrarea salariaților de la North Star Shipping în grevă?