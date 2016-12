Vor prelua americanii controlul fluxurilor de cereale din portul Constanţa?

Vor prelua americanii controlul fluxurilor de cereale din portul Constanța?

Invocând surse din piața de agrobusiness, „Ziarul Financiar” a lansat știrea potrivit căreia concernul american ADM a ajuns la un acord pentru preluarea terminalelor de cereale North Star Shipping și Minmetal, din portul Constanța de la oamenii de afaceri români Liviu Ghebaur și Ion Vasile, la prețul de 90 de milioane de euro.Contactat de cotidianul „Cuget Liber”, Liviu Ghebaur a declarat: „Când voi vinde ceva, voi veni cu un comunicat. Eu nu vând deocamdată!”Declarația sa nu infirmă posibilitatea ca, într-un viitor apropiat, să asistăm la una dintre cele mai spectaculoase tranzacții din sectorul de operare al portului Constanța.Datele de la Registrul Comerțului indică următoarea structură a acționariatului celor două companii:- la Minmetal: Omega Capital SRL - 50% din capital, North Star Shipping - 50%;- la North Star Shipping: Alfred C. Toepfer Internațional Netherlands BV - 22%, Liviu Șerban Ghebaur - 53% și Vasile Ion - 25%.Din aceste date rezultă că preluarea controlului asupra celor două companii de către un investitor depinde exclusiv de decizia lui Liviu Ghebaur de a vinde participația sa.Trebuie spus că North Star Shipping și Minmetal fac parte din plutonul operatorilor portuari performanți. Valoarea de piață a celor două companii este dată nu doar de active, dar mai ales de performanțele de până acum și de perspectivele traficului de cereale prin portul Constanța.Concernul ADM are sediul în Chicago. A fost înființat în 1902 și este unul dintre marii procesatori de cereale ai lumii. Din 2002, în urma unei tranzacții de 83 milioane de euro, deține 80% din capitalul companiei olandeze Alfred C. Toepfer Internațional Netherlands BV (acționar la Minmetal, după cum am arătat). La 6 iunie 2014, printr-un comunicat de presă, ADM anunța că a achiziționat și pachetul minoritar de acțiuni rămas la firma olandeză.ADM deține o rețea de 37 de birouri în întreaga lume. De asemenea, operează facilități de export în SUA, Argentina, Bulgaria, Canada, Ungaria, România și Ucraina.Interesul concernului american pentru achiziționarea celor două companii portuare românești, în special a Minmetal, este de înțeles. Minmetal deține silozuri cu capacitatea de 236.800 tone plus magazii care pot depozita 20.000 tone de cereale, iar North Star Shipping SRL, un siloz de 15.000 tone plus o magazie de 12.000 tone. Aceste capacități îi pot asigura controlul asupra a circa 30% din capacitatea actuală de operare a cerealelor, din portul Constanța.Pe de altă parte, producția de cereale a României și a vecinilor ei este într-o continuă creștere, cantitățile destinate exportului fiind remarcabile.ADM n-ar fi primul investitor american din portul românesc. În ianuarie 2011, un alt gigant, Cenes Harvest States, a cumpărat, cu 45 milioane de euro, compania AgriPoint, operatorul terminalului de cereale Silotrans, de pe molul II S al portului Constanța Sud-Agigea, de la grupul sârb East Point Holdings.În perioada 2008 - 2013, Minmetal a avut următoarea evoluție financiară:- venituri totale: în 2008 - 49.825.789 lei; în 2009 - 31.843.050 lei; în 2010 - 35.596.977 lei; în 2011 - 52.360.625 lei; în 2012 - 62.559.464 lei; în 2013 - 60.703.826 lei;- profit brut: în 2008 - 16.034.978 lei; în 2009 - 6.005.365 lei; în 2010 - (- 2.662.762 lei); în 2011 - 5.953.346 lei; în 2012 - 11.929.903 lei; în 2013 - 8.331.648 lei;Evoluția companiei North Star Shipping a fost următoarea:- venituri totale: în 2008 - 76.825.637 lei; în 2009 - 100.575.754 lei; în 2010 - 75.288.403 lei; în 2011 - 101.416.629 lei; în 2012 – 95.209.025 lei; în 2013 - 118.705.804 lei;- profit brut: în 2008 - 13.012.199 lei; în 2009 - 27.749.588 lei; în 2010 - 17.386.399 lei; în 2011 - 32.442.960 lei; în 2012 - 26.817.022 lei; în 2013 - 30.810.167 lei.