Asociația Producătorilor de Cereale Constanța:

„Vom da în judecată Ministerul Agriculturii dacă nu primim despăgubirile pentru calamitate“

Campania de însămânțare din 2009 este un prilej de speranță pentru fermierii constănțeni, care visează la noi producții record la culturile semănate în această toamnă. Totuși, probleme de capitalizare rămân, președintele Asociației Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase Constanța amenințând Ministerul Agriculturii chiar cu judecata, dacă nu vor fi acordate plățile pentru calamitate. Producția de grâu din zona Agigea nu a fost pe atât de proastă precum cea din alte zone din județ. Nu același lucru se poate spune despre culturile de floarea-soarelui sau porumb. „Am reușit să obținem o producție de grâu de până la 3 tone pe kilogram. La floare însă, media a fost de aproximativ 1 tonă pe hectar. Unde s-a irigat, s-a obținut o producție de 2 tone pe hectar. Din această cauză, culturile de primăvară au pierdut teren în Constanța. Spre exemplu, în zona noastră, în 2009, 85% din terenul agricol a fost însămânțat în această toamnă cu grâu, orz și rapiță. Culturile de porumb sau floarea-soarelui nu sunt deloc profitabile, fără apă”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Gheorghe Lămureanu, președintele asociației. Pentru culturile calamitate, până în prezent, nu s-a pus problema de despăgubiri. Statul se face că plouă și refuză să aducă în discuție problema, din cauza lipsei banilor la buget. O producție medie mare pe județ nu este un motiv de a nu da banii cuveniți agricultorilor. „Încep să cred că nu ne vom primi plățile pentru suprafețele calamitate. Poate că producțiile agricole medii sunt foarte mari, dar statul ar trebui să declare un areal calamitat, nu neapărat tot județul. Ce vină am eu că în nordul județului a plouat și au obținut o producție mare? Eu fac asigurare doar dacă tot județul e calamitat? Sunt hotărât să nu mai fac asigurare în acest an, poate doar la câteva sute de hectare de rapiță. Dacă nu sunt plătite despăgubirile pentru calamitate, jumătate din societățile din agricultură se duc la vale. În plus, sunt hotărât să dăm în judecată Ministerul Agriculturii dacă nu primim despăgubirile până la 15 decembrie 2009”, a precizat Gheorghe Lămureanu. Toamnă excelentă pentru culturile agricole Totuși, fermierii au și un prilej de bucurie. Condițiile climatice au fost excelente până în prezent. Toamna a fost blândă și ploioasă, timp optim pentru răsăritul grâului, orzului sau rapiței. „Toate culturile de toamnă au răsărit și doar un șoc termic major le-ar putea distruge. Avem speranțe pentru anul viitor. Anul trecut, condițiile climatice din toamnă au fost extrem de proaste pentru agricultură. Grâul a răsărit pe 10 decembrie 2008. Nu era nimic înverzit. Dacă înainte, o dată la cinci ani, ne așteptam la un an agricol prost, astăzi vorbim de o campanie agricolă dezamăgitoare o dată la doi ani. Am încercat să vorbim cu instituțiile locale, cu Guvernul, pentru a nu mai repeta greșelile din 2009, pentru a putea iriga. Din păcate, nu am avut cu cine, din cauza schimbărilor dese atât la nivelul deconcentratelor, cât și la nivelul Ministerului Agriculturii. Sper ca în perioada următoare să aduc oficialii din București și să încerc să-i sensibilizez cu privire la situația sistemului de irigații din județ”, a mai spus fermierul din Agigea.