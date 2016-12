Vom alimenta maşina cu carburanţi, mai ieftin, la hipermarket?

Vom alimenta mașina cu carburanți, mai ieftin, la hipermarket?

Consiliul Concurenței propune un set de măsuri și acțiuni care au rolul de a stimula concurența și de a îmbunătăți climatul concurențial pe piața carburanților, se arată într-un comunicat de presă. „Piața comercializării carburanților din România este foarte concentrată, ceea ce are un impact determinant asupra concurenței. De aceea, în urma monitorizărilor pe care le-am efectuat, am elaborat câteva recomandări ce ar trebui să conducă la creșterea concurenței în acest domeniu, principalii beneficiari fiind consumatorii finali”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Astfel, Consiliul Concurenței recomandă creșterea sau diversificarea ofertei de carburanți prin intrarea pe piața carburanților a marilor lanțuri de hiper/supermarketuri prezente în România. Această activitate nu ar fi una complet nouă pentru acestea, cu atât mai mult cu cât ele desfășoară deja activități de comercializare a carburanților în alte state europene (ex: Franța, Germania, Marea Britanie), având o pondere importantă în cadrul piețelor naționale respective. În acest sens, autoritatea de concurență va iniția o serie de discuții cu reprezentanții acestor companii, în vederea identificării aspectelor care îngreunează/împiedică deschiderea de benzinării și, în măsura puterilor conferite de cadrul legal specific/propriu, găsirii de soluții care să faciliteze accesul pe această piață. O altă propunere a Consiliului Concurenței se referă la eliminarea barierelor la intrarea pe piața carburanților. În cazul construcției de benzinării, având în vedere natura activității desfășurate în cadrul acestora (manipulare materiale ușor inflamabile, toxice) și posibilele riscuri (ex: de explozie) ce trebuie prevenite, numărul autorizațiilor necesare este mai mare decât cel al construcțiilor uzuale. Însă, pe lângă autorizațiile emise de organele competente într-un domeniu specific, organele administrației publice locale (ex: primării, consilii județene/locale) pot lua hotărâri cu impact asupra modului de folosință a terenurilor aflate în unitățile administrativ-teritoriale respective. Astfel, există riscul excesului de reglementare prin impunerea anumitor restricții de construire, care să îngreuneze sau chiar să împiedice construcția de benzinării într-o anumită zonă/localitate. De asemenea, Consiliul Concurenței recomandă reducerea perioadei de autorizare a construcției de noi stații de distribuție de carburanți, fapt ce ar conduce la o reducere a costurilor necesare accesului noilor operatori pe piață și ar crește presiunea concurențială asupra companiilor active la un anumit moment dat. În acest sens, Consiliul Concurenței va demara un proces de consultare cu reprezentanții organelor guvernamentale/prefecturile de județ, în vederea depistării/identificării și a întreprinderii demersurilor legale pentru eliminarea acestora. Prin acest mod, se urmărește favorizarea apariției unor noi benzinării care să stimuleze concurența în acest sector. Printre propunerile Consiliului Concurenței se numără și crearea unei baze de date și a unei aplicații web/mobile pentru compararea prețurilor la carburanți. Aceasta va avea rolul de a stimula concurența prin preț dintre operatorii economici, pe de o parte, dar și de a asigura consumatorului posibilitatea de a alege carburanții cu cel mai bun raport calitate-preț. De asemenea, autoritatea de concurență recomandă Guvernului (respectiv Ministerului Transporturilor) instalarea, la intrarea pe fiecare autostradă, a unor panouri de informare care să conțină date referitoare la numele companiei care deține benzinăria, poziția la care se află pe autostradă (ex: km 77) și prețurile practicate la carburanți. Această recomandare are rolul de mări transparența pe piață, venind în sprijinul consumatorilor prin facilitarea accesului la informații privind oferta existentă pe piață și alegerea celei pe care o consideră cea mai potrivită. O altă propunere este publicarea de către Ministerul Energiei/Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a rezultatelor controalelor efectuate cu privire la calitatea carburanților. Autoritatea publică centrală pentru economie și comerț are obligația monitorizării sistemului de calitate a benzinei și motorinei în vederea respectării de către comercianți a specificațiilor prevăzute în reglementările legale. Pentru a crește presiunea concurențială, pe de o parte, dar și pentru a asigura o bună informare a consumatorilor, Consiliul Concurenței recomandă publicarea pe site-ul web al ministerului o situație centralizată lunară/semestrială cu privire la rezultatele testelor efectuate. Aceasta ar trebui să conțină denumirea companiilor controlate, localizarea benzinăriilor care au făcut obiectul controlului, precum și rezultatul testelor efectuate. De asemenea, dacă au fost aplicate sancțiuni contravenționale, acestea ar trebui să fie prezentate publicului.