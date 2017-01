Bancnote

Volumul creditelor acordate de Raiffeisen Bank IMM-urilor a crescut cu 300%

Raiffeisen Bank a anunțat că volumul de credite acordate IMM-urilor a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 300%. „Raiffeisen Bank a ales să investească în forța de vânzare pentru IMM-uri, obiectivul final fiind îmbunătățirea calității serviciilor și produselor oferite clienților. Ne propunem să analizăm și să ne informăm în mod constant asupra nevoilor reale ale sectorului IMM, pentru a veni în întâmpinarea acestora cu servicii și produse care să răspundă așteptărilor lor. Știm că în spatele fiecărei afaceri stau oameni, care au cerințe legate de dezvoltarea afacerii personale, dar și o constantă nevoie de informare. Toate aceste măsuri au drept rezultat o mai bună deservire și dezvoltarea mai rapidă a sectorului IMM“, a spus Alexandru Ciobanu, director sector IMM Raiffeisen Bank. Credit Europe Bank România se împrumută de la IFC IFC, sectorul privat al Grupului Băncii Mondiale a aprobat acordarea unui împrumut în valoarea de 26 milioane de dolari pe șapte ani băncii Credit Europe Bank România. Motivul contractării creditului, potrivit băncii române, este acela de a susține extinderea în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și pentru a consolida bilanțul acesteia prin furnizarea de fonduri în moneda locală cu un curs mai mare decât cel prezent. „În 2006 am făcut primul pas în a ne adresa tuturor segmentelor din economia României prin stabilirea unei unități bancare pentru IMM-uri. Facilitatea oferita de IFC, ne va ajuta să dezvoltăm propria bază de clienți IMM și să răspundem mult mai eficient necesităților acestora prin furnizarea de împrumuturi în moneda locală pe termen mediu“, a declarat Tamer Ozatakul, directorul general al Credit Europe Bank. Majorare de capital la Piraeus Bank România Acționarii Piraeus Bank România au decis majorarea capitalului social al băncii cu echivalentul în lei a 50 milioane euro, până la 320,5 milioane lei. Majorarea capitalului social s-a realizat prin aportul în numerar al acționarului majoritar, Piraeus Bank SA Grecia. În acest sens au fost emise 33,328 milioane de noi acțiuni cu valoarea nominală de 5 lei. Ca urmare a majorării capitalului social, Piraeus Bank SA Grecia deține 99,99913% din capitalul social al Piraeus Bank România, restul acțiunilor fiind deținute de șapte persoane fizice. Volksbank România vrea în top 5 Oficialii Volksbank România au anunțat că ținta băncii este de a ajunge pe locul cinci în topul băncilor românești în următorii doi ani. În momentul de față, banca se plasează pe poziția a zecea. „Țintim să ajungem pe locul nouă în septembrie și pe locul opt la finele anului. Suntem încă pe locul zece“, a declarat Gerald Schreiner, președintele băncii. De asemenea, tot printre obiectivele băncii pentru acest an se mai numără și obținerea unui profit brut de 22,11 milioane euro, față de 13,7 milioane euro în decembrie 2006.Raiffeisen Bank a anunțat că volumul de credite acordate IMM-urilor a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 300%. „Raiffeisen Bank a ales să investească în forța de vânzare pentru IMM-uri, obiectivul final fiind îmbunătățirea calității serviciilor și produselor oferite clienților. Ne propunem să analizăm și să ne informăm în mod constant asupra nevoilor reale ale sectorului IMM, pentru a veni în întâmpinarea acestora cu servicii și produse care să răspundă așteptărilor lor. Știm că în spatele fiecărei afaceri stau oameni, care au cerințe legate de dezvoltarea afacerii personale, dar și o constantă nevoie de informare. Toate aceste măsuri au drept rezultat o mai bună deservire și dezvoltarea mai rapidă a sectorului IMM“, a spus Alexandru Ciobanu, director sector IMM Raiffeisen Bank. Credit Europe Bank România se împrumută de la IFC IFC, sectorul privat al Grupului Băncii Mondiale a aprobat acordarea unui împrumut în valoarea de 26 milioane de dolari pe șapte ani băncii Credit Europe Bank România. Motivul contractării creditului, potrivit băncii române, este acela de a susține extinderea în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și pentru a consolida bilanțul acesteia prin furnizarea de fonduri în moneda locală cu un curs mai mare decât cel prezent. „În 2006 am făcut primul pas în a ne adresa tuturor segmentelor din economia României prin stabilirea unei unități bancare pentru IMM-uri. Facilitatea oferita de IFC, ne va ajuta să dezvoltăm propria bază de clienți IMM și să răspundem mult mai eficient necesităților acestora prin furnizarea de împrumuturi în moneda locală pe termen mediu“, a declarat Tamer Ozatakul, directorul general al Credit Europe Bank. Majorare de capital la Piraeus Bank România Acționarii Piraeus Bank România au decis majorarea capitalului social al băncii cu echivalentul în lei a 50 milioane euro, până la 320,5 milioane lei. Majorarea capitalului social s-a realizat prin aportul în numerar al acționarului majoritar, Piraeus Bank SA Grecia. În acest sens au fost emise 33,328 milioane de noi acțiuni cu valoarea nominală de 5 lei. Ca urmare a majorării capitalului social, Piraeus Bank SA Grecia deține 99,99913% din capitalul social al Piraeus Bank România, restul acțiunilor fiind deținute de șapte persoane fizice. Volksbank România vrea în top 5 Oficialii Volksbank România au anunțat că ținta băncii este de a ajunge pe locul cinci în topul băncilor românești în următorii doi ani. În momentul de față, banca se plasează pe poziția a zecea. „Țintim să ajungem pe locul nouă în septembrie și pe locul opt la finele anului. Suntem încă pe locul zece“, a declarat Gerald Schreiner, președintele băncii. De asemenea, tot printre obiectivele băncii pentru acest an se mai numără și obținerea unui profit brut de 22,11 milioane euro, față de 13,7 milioane euro în decembrie 2006.