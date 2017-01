Volksbank ţinteşte 4% din piaţa bancară

Volksbank țintește 4% din piața bancară

Volksbank România a anunțat, pentru primele șase luni ale acestui an, un profit brut de 10,8 milioane euro, care echivalează cu aproape 79% din câștigul pe întreg anul trecut. Banca afișase un profit brut de 13,7 milioane euro pentru 2006 și câștiguri înainte de impozitare de 4,1 milioane euro după primul trimestru al acestui an. Banca vizează, pentru sfârșitul acestui an, o cota de piață de 4%, peste nivelul de 3,25% estimat inițial. Volksbank România se așteaptă însă ca profitul brut din acest an să depășească cu 20% estimările inițiale. Astfel, Volksbank România estimează că profitul brut al băncii va crește la 26 - 27 milioane euro la finalul anului 2007, față de 13,7 milioane euro anul trecut.