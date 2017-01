Volksbank România nu are nevoie de capital suplimentar

Volksbank România nu are nevoie de capital suplimentar în condițiile în care, la finalul lunii martie 2009, rata solvabilității băncii se plasa la 18,27%, a declarat președintele Volksbank, Gerald Schreiner. „La finalul lui martie, rata solvabilității Volksbank România era de 18,27%. Noi am păstrat întotdeauna o solvabilitate ridicată, deoarece acționarul nostru majoritar consideră afacerea din România o investiție strategică. În plus, am păstrat și profitul obținut anul trecut. Pe scenariul cel mai pesimist aplicat de testele de stres, rata solvabilității noastre rămâne peste 15%”, a spus Gerald Schreiner, citat de NewsIn. Președintele Volksbank a mai precizat că, în prezent, capitalurile băncii, incluzând rezervele, capitalul social și profitul păstrat se plasează la aproximativ 300 milioane euro. „Suntem supralichizi, avem în prezent aproximativ 200 milioane de euro, poate chiar mai mult, în funcție de banii eliberați din rezervele minime obligatorii. Trebuie să căutăm să-i investim în credite, deoarece în prezent nu reușim să plasăm nici măcar banii din rambursările împrumuturilor din sold”, a mai afirmat președintele băncii.