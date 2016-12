Vineri sunt selectaţi mentoraţii din cadrul proiectului MENTORnet

Vineri sunt selectați mentorații din cadrul proiectului MENTORnet

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România în parteneriat cu Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din Întreprinderi Mici și Mijlocii din România organizează seminarul regional din cadrul proiectului „Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin - MENTORnet”.Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă selectarea a 14 mentori ai antreprenoriatului feminin și a 42 de mentorați care să colaboreze de-a lungul unui an în cadrul unui program de mentorat bazat pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, networking, teambuilding, dezvoltarea leadership-ului și îmbunătățirea carierei profesionale, precum și îmbunătățirea abilităților de comunicare, dezvoltarea abilităților interpersonale și încredere în forțele proprii.La seminar participă în calitate de mentori ai antreprenoriatului feminin Victoria Burton, Angela Cameniță și Elena Coandă.În cadrul acestui eveniment vor fi selectați mentorații care vor lucra de-a lungul unui an de zile alături de Elena Coandă. Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească o femeie pentru a deveni mentorat sunt: administrarea propriei afacere de cel puțin un an și maximum patru ani și coordonarea cel puțin a unui angajat.Evenimentul se desfășoară la Hotel GMG Constanța, vineri, 22 iunie, începând cu ora 10.00.