Vine "Noua Casă". Ce se va întâmpla cu preţurile apartamentelor noi?

Vine "Noua Casă". Ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor noi?

Programul „Prima Casă” se va transforma curând în „Noua Casă” (adresat doar pentru achiziționarea de locuințe noi). Cum va reacționa piața de apartamente vechi la această posibilă viitoare modi-ficare, rămâne de văzut. Oficialii susțin însă că impactul nu va fi unul negativ, cel puțin în viitorul apropiat, pentru că baza ofertei de locuințe noi este redusă și astfel nu va putea să blocheze tranzacțiile cu apartamente vechi. Ce se va întâmpla însă cu prețurile? O analiză a imobiliare.ro arată că acum în marile orașe ale țării pot fi găsite oferte de apartamente noi la prețuri similare sau chiar mai mici decât ale celor vechi, în special în blocurile construite în ultimii patru ani. Studiul pune față în față prețurile medii cerute pe categorii de locuințe (garsoniere și aparta-mente cu două și trei camere) cu cele mai ieftine oferte listate pe aceste segmente. Garsoniere noi la sub 20.000 de euro sau chiar apartamente cu trei camere la un preț mai mic de 40.000 de euro își fac tot mai des loc printre ofertele din piață.Analiza arată că în Constanța, o garsonieră nouă costă, în medie, 33.000 de euro. În zona Poarta 6 însă, o unitate locativă monoca-merală de 27 de metri pătrați, situată la mansarda unui bloc cu cinci etaje, poate fi achiziționată cu 15.500 de euro. Pe de altă parte, o locuință nouă cu două camere ajunge, în medie, la 53.000 de euro, însă, în zona KM 4-5, un apartament de 42 de metri pătrați, situat la ultimul etaj din cinci, are un preț cerut de 25.500 de euro.La apartamentele noi cu trei camere din Constanța, valoarea medie de listare este acum de 79.000 de euro. În zona KM 4-5 însă, o locuință de 65 de metri pătrați, situată la parterul unui bloc construit în 2010, costă 54.000 de euro.Cresc sau scad prețurile?Agenții imobiliari deocamdată nu prea știu ce să spună despre efectele pe care le va avea „Noua Casă”. În primul rând, oferta de locuințe noi de la această oră nu este chiar generoasă, iar de demararea sau, eventual, de con-tinuarea unor proiecte rezidențiale este prematur să vorbim. În plus, mulți se gândesc cu groază că va scădea numărul de clienți, și așa puțini, și asta pentru că „Prima Casă”, care includea atât apartamentele noi, cât și vechi, a fost „locomotiva” care a tras la suprafață piața imobiliară în ultimii ani.