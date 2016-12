„Vinde în pierdere, dar vinde!“ - sloganul jucătorului la bursă

Ieri, la ora 6 dimineața, bursele lumii afișau indici negativi. În venele pieței mondiale de capital, pulsa criza. Rating-urile se prăbușiseră sub 3%. Confirmând una dintre legile lui Murphy, ziua de marți a început prost și s-a terminat tot prost pentru investitorii de pretutindeni. La ora 14, FTSE 100, indicele bursei din Londra indica o cădere de 3,84%. Nici la Frankfurt, Paris, Bruxelles, Madrid ori Zurich, bursele nu o duceau mai bine. Investitori pierduseră în medie între 1,75 și 4,45 de procente la o acțiune. Situația era cu mult mai dramatică la Buenos Aires (- 5,19%), Hong Kong (- 5,44%), Sao Paulo (- 7,59%), Moscova (- 9,80%) și Colombo (- 12,91%). Doar în America negrul era ceva mai alb. La New York, indicele Dow Jones a coborât doar cu 0,49%, iar Nasdaq, cu 0,97%. Bursa de Valori București a fost nu doar solidară cu suratele din Europa, dar s-a străduit să le întreacă. La sfârșitul sesiunii, indicii ei erau expresia dezastrului, cu valori între - 5,90% și - 9,11%. „Vinde în pierdere, dar vinde!”, pare să fie deviza jucătorilor de la bursă. Neîncrederea lor a ajuns la cote maxime și s-a transmis și pe celelalte piețe. Plasamentele „sigure” ale băncilor, companiilor de asigurări și fondurilor de investiții și-au pierdut valoarea. Speriați, clienții lor încep să-și retragă banii. Marile instituții financiare descoperă cu stupoare că au prea puține lichidități și că, dacă nu găsesc rapid soluții, nimeni nu le salvează de la faliment. Surprinzător, criza pieței mondiale de capital are, acum, un efect pozitiv asupra prețului petrolului, care a ajuns sub 100 de dolari pe baril. Ieri, la bursa din Londra, țițeiul a fost cotat la 91,95 de dolari. Este semn că cei ce au speculat prețul petrolului, aducându-l astă vară la peste 145 de dolari pe baril, s-au retras de pe bursele de mărfuri. Dacă nici contractele de țiței nu mai reprezintă o investiție sigură, este clar că omenirea se află în fața unei mari cumpene, probabil cea mai mare încercare de după cel de al doilea război mondial.