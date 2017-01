Vin’ la noi la Medgidia, s-a dus naibii toată via!

Agricultura constănțeană a „pus-o de mămăligă”, în toate sensurile. Majoritatea culturilor au fost sub așteptări și prognoze, porumbul fiind singurul care a spălat onoarea agricultorilor din județ. Din păcate, puțini au mizat pe cultivarea cucuruzului, cei mai mulți mergând pe mâna grâului și a rapiței. Experții Ministerului Agriculturii spun că anul 2010 a fost „simply surprising”, adică „al naibii de surprinzător”. Au fost zăpadă ca la balamuc, ploi din belșug, soare mândru-nălțător, însă, chiar și așa, agricultura a luat-o pe arătură. Intemperiile naturii au încurcat puțin ițele agricultorilor, care au dat rateuri pe suprafețe mari și au obținut supraproducții acolo unde se așteptau mai puțin. Însă, una peste alta, a fost un an bunicel. Nu de alta, dar se putea și mai rău, spun agricultorii, în timp ce își scuipă în sân și fac cruci de mulțumire. „Un an extrem de surprinzător”. Când nu e? „2010 a fost un an extraordinar de surprinzător. Am avut condiții foarte bune în iarnă, cu zăpadă foarte multă, dar am avut și temperaturi foarte scăzute, chiar de -28 grade Celsius. Primăvara a fost capricioasă, cu temperaturi ridicate pe timpul zilei, 20 de grade, dar geroasă noaptea, chiar și - 15. Această diferență de temperatură a afectat formarea bobului, care a avut greutate mai mică. Pe timpul verii au fost ploi multe, mai ales în iunie - iulie, când am avut o medie de apă de 600ml/mp, aproape cât pentru doi ani. Acest lucru a avut un efect bun doar asupra culturilor de porumb și floarea soarelui”, ne-a declarat Paraschiva Bobe, șefa Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța (DADR). Întâia agricultoare a județului spune că, una peste alta, a fost un an bun. Ce s-a pierdut la producție s-a câștigat la preț, ce s-a calamitat s-a despăgubit, cine a pariat pe porumb, nu pe Porumboiu, a câștigat cel mai mult. Grâu puțin… Agricultorii constănțeni au mizat cel mai mult pe grâu, anul acesta. Astfel, în 2010, au cultivat o suprafață de peste 150.000 ha, cu 40.000 mai mult față de anul trecut. Însă, nu a fost cartea câștigătoare. „La grâu a mers destul de prost. Am avut o propunere de plan de 3.680 kg/ha, însă s-au realizat doar 2.622 kg. Cu toate acestea, per total, am avut o producție mai mare decât anul trecut, cu 20-30%, dar asta doar datorită faptului că s-a cultivat o suprafață mult mai mare. Anul acesta, în județul Constanța, s-au făcut aproximativ 450.000 tone de grâu, în timp ce anul trecut 410.000 tone. Dar, cum spuneam, asta doar pentru că suprafața cultivată a fost mai mare, căci producția la hectar a fost mai mică. La orz am avut o prognoză medie de 4.000 kg/ha, dar s-au realizat doar 2.800 kg. Multe suprafețe s-au calamitat din cauza intemperiilor. Rapița, am estimat că vom face o medie de 2.100 kg, dar s-au făcut doar 1.250, deși potențialul ei inițial era de peste 3.000 kg. Aici, ploaia a stricat totul. Din cauza ploilor nu s-a putut recolta la timp și a ajuns toată rapița pe jos”, ne-a deslușit Paraschiva Bobe. … dar scump Însă, unde nu dă Dumnezeu, ne ajută vecinii. Pentru că ucrainenii au blocat exporturile de cereale, toată cererea de pe piața externă s-a revărsat în jur, inclusiv în România, ceea ce a dus la o explo-zie a prețului la grâu. Mulțumim, domnule Ianukovici! Astfel, după 15 august, prețurile la cereale, mai ales la grâu, au crescut considerabil. Potrivit Direcției pentru Agricultură, producătorii care au avut grâu și au vândut după această dată au obținut prețuri foarte bune. Spre exemplu, la recoltat, kilogramul de grâu se vindea cu 0,4-0,48 lei, iar la sfârșitul lui august prețurile ajunseseră deja la 0,65-0,7 lei/kg. Avantajați au fost cei care au avut posibilitatea de a-l depozita și nu s-au grăbit să vândă. Unii au fost nevoiți să îl dea imediat după recoltare deoarece aveau credite, rate la bancă. „Oricum, aici este o loterie. În anii trecuți, cei care au ținut grâul au ajuns să îl vândă în iarnă cu prețuri mai mici decât erau la recoltat. Au pierdut la preț, plus cheltuielile de depozitare. Anul acesta însă, am avut noroc cu Ucraina, cel mai mare producător, care a închis exportul de grâu”, a adăugat șefa DADR. Pariați pe știulete Câștigător la puncte, kilograme și producție este… porumbul. DADR a avut o planificare de 3.800 kg/ha, dar s-au făcut în medie 4.850 kg, în condițiile în care și prețul porumbului s-a dublat. Din păcate, pentru că acesta este norocul românului, în județul Constanța, foarte puțini au cultivat porumb. Ba chiar porumbul a fost cultivat pe o suprafață atât de mică, încât nici de o mămăligă nu ne-ar ajunge la toți constănțenii. Toți s-au îngrămădit la grâu, 151.000 de hectare, în timp ce porumbul a fost cultivat pe aproximativ 37.000 hectare. Dacă au ajuns și rapița (89.519 ha) , orzul și orzoaica (63.846 ha) să bată cucuruzul, vă dați seama unde am ajuns. Destul de bine a mers, anul acesta, și floarea soarelui, care s-a cultivat pe 74.000 de hectare. Nenorocire națională Pentru încheiere, am lăsat o veste cât se poate de proastă. Putem trece peste producția slabă de grâu, dăm uitării orzoaica și rapița care s-au prăpădit pe câmp. Nu e nimic, mâncăm pâine bulgărească. Dar ce ne facem cu vinul, fraților? Reprezentanții DADR spun că vița de vie a fost un imens eșec și că producțiile sunt atât de mici încât nu vom gusta cine știe ce must anul acesta. Spre exemplu, dacă media era de 14 tone de struguri la hectar, acum abia s-a ajuns la 6 tone. Cică ploile din iunie le-au afectat foarte mult. Bine, acum e cu dus-întors. Cum o dai, tot nu e bine. Dacă nu ploua, se prăpădea porumbul și grâul, dacă plouă se duce pe apa sâmbetei vinul și rapița.