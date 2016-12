Vin banii europeni în staţiunea Neptun

Vin banii europeni în stațiunea Neptun

„Piața turismului se câștigă cu investiții – afirmă Cristi Șapera, directorul executiv al complexului hotelier Sulina Estival 2002. Avem exemplul Turciei, Bulgariei și Greciei, care i-au atras pe români pentru că au investit în bazele și serviciile lor turistice. Asta trebuie să facă și companiile de pe litoralul românesc.” Cum a luat Mamaia fruntea Compania Sulina Estival 2002 cuprinde hotelurile „2D Sulina”, „2D Dobrogea”, „2D Delta” și „2D Traian”. Cele 4 unități de cazare, din stațiunea Neptun, au fost achiziționate în anul 2002, prin licitație publică, de către SC „Celco“ SA, renumita fabrică de BCA din Constanța, deținută de verii Ni-colae și Ion Dușu. La acea vreme, privatizarea hotelurilor și restaurantelor din stațiunile situate în sudul litoralului era mult întârziată față de cele din Mamaia. Aceasta din urmă obținuse un avans considerabil. Reușise să scape cu 4 – 5 ani mai devreme de capitalul de stat și de sistemul dezastruos al locațiilor de gestiune. În plus, pentru că activele sale beneficiaseră de condiții mult mai avantajoase la vânzare (prin negociere directă), noile societăți hoteliere s-au capitalizat mai repede și au început să facă investiții. Stațiunile din sud au plecat la drum cu un handicap major. După cum se cunoaște, campania de licitații organizate de Ministerul Turismului a ridicat prețul locațiilor la cote astronomice, care i-au uimit și pe organizatori. Acest fapt n-avea cum să nu afecteze resursele noilor proprietari. Mai trebuie amintită o deosebire esențială. Privatizarea în Mamaia s-a făcut, în mare măsură, cu cei ce avuseseră unitățile în adminis-trare înainte de vânzare. În celelalte stațiuni, mare parte dintre noii proprietari proveneau din afara județului. Mulți dintre ei tratau investiția ca pe o afacere imobiliară, gândindu-se că o vor putea vinde la un preț mai mare peste un an sau doi. Așa s-a și întâmplat, de altfel, cu unele dintre locații. Curând, investițiile din Mamaia au făcut diferența. Stațiunea a devenit mai atractivă decât sudul litoralului și a luat conducerea pe piață. Pionierul investițiilor În Neptun, Sulina Estival 2002 este un pionier al investițiilor, spune Mihaela Dușu, reprezentanta patronatului. În 2003, achizițiile pentru dotările din camerele celor 4 unități hoteliere de două stele s-au ridicat la circa un milion de euro. În 2004, pe o suprafață de 1.300 mp, a fost construită o piscină la standarde europene, cu nume-roase amenajări în jur (loc de joacă și piscină pentru copii, pizzerie, barbeque și bar). Investiția a costat 7 miliarde lei vechi (fără TVA). În toamna aceluiași an, hotelul „2D Sulina” a intrat în reparații capitale. Dotările interioare au fost înnoite în totalitate. Exact peste un an, lucrările au fost finalizate. Investiția de 16 miliarde de lei vechi (fără TVA) i-a adus o stea în plus, hotelul fiind promovat la 3 stele. În toamna lui 2006, șantierul de investiții a fost deschis la hotelul „2D Traian”. Refacerea în totalitate a grupurilor sanitare a costat 4 miliarde de lei vechi (fără TVA). În următorul an, factura pentru igienizarea întregului complex hotelier s-a ridicat la 2 miliarde de lei vechi (inclusiv TVA). Hotelul „2D Dobrogea” a intrat în reparații capitale și amenajări în toamna anului 2008. Investiția se ridică la 23 miliarde lei vechi (fără TVA). Se va încheia în acest an și va propulsa hotelul la 3 stele. „An de an, întregul profit al companiei a fost reinvestit. Tot ce am realizat de la privatizare și până în prezent s-a făcut din fonduri proprii” – a precizat Mihaela Dușu. Sală polivalentă și hotel de 4 stele Programul de investiții nu se oprește aici. Următorul pas îl reprezintă un proiect mult mai ambițios, pentru care au fost accesate fonduri europene, nerambursabile. El cuprinde mai multe obiective majore. Hotelul „2D Delta” va fi reabilitat, modernizat și adus la 4 stele. Va fi construită o sală polivalentă. Aceasta va ocupa o suprafață de 3.500 mp de teren și va cuprinde o recepție comună pentru întregul complex hotelier, un lobby bar și un restaurant, bucă-tăria, centrul SPA, o sală de conferințe și de spectacole. Noul edificiu va uni, practic, cele 4 hoteluri, într-un singur ansamblu arhitectonic. Totodată, va fi reabilitată piscina acoperită, care va fi legată cu centrul SPA. Acesta din urmă va avea dotările necesare pentru tot felul de proceduri: împachetări cu nămol, masaj, fizioterapie, băi cu apă de mare, expunere la ultraviolete și altele. „Investiția se ridică la 5 milioane de euro. 70% din finanțare este asigurată din fonduri structurale, iar diferența provine din surse proprii” – a declarat Cristi Șapera. Societatea a cheltuit, în plus, 100.000 de euro pentru pregătirea proiectului, expertize, autorizări și avize. Contractul de finanțare va fi semnat în decurs de o lună, iar în septembrie vor începe lucrările de construcție. Până atunci, va trebui realizată selecția de oferte pentru achizițiile publice, având în vedere faptul că este vorba de bani europeni. Investiția va fi finalizată în mai 2012. Proiectul are o importanță majoră nu doar pentru compania Sulina Estival 2002, ci și pentru stațiune. Investiția îi va permite complexului hotelier să își prelungească activitatea din aprilie până în noiembrie. Drept urmare, va creștere stabili-tatea personalului, profesionalismul său, iar acest lucru se va reflecta în calitatea serviciilor. Societatea dorește să folosească forța de muncă locală pentru cele 82 de locuri de muncă existente, în prezent, și pentru alte 42 locuri de muncă ce vor fi create prin acest proiect.