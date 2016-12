Vietnamezii îi aşteaptă cu braţele deschise pe oamenii de afaceri constănţeni

Vietnamezii îi așteaptă cu brațele deschise pe oamenii de afaceri constănțeni

Reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) au atras atenția în nenumărate rânduri, în ultima perioadă, vizavi de necesitatea ca oamenii de afaceri constănțeni să încerce să găsească parteneri și dincolo de „granițele” Uniunii Europene. Ieri, la sediul CCINA, ambasadorul Republicii Vietnam în România, Tran Xuan Thuy, a încercat să-i convingă pe constănțeni că Vietnamul este o țară unde se merită să investești, să derulezi afaceri. Iată și care sunt argumentele cu care au venit la Constanța reprezentanții Ambasadei Vietnam. La capitolul beneficii, Tran Xuan Thuy a subliniat faptul că cei care vor să facă afaceri cu Vietnamul practic aderă la una dintre cele mai rapide economii în dezvoltare din lume. A venit și cu date. În primele zece luni ale acestui an, acolo s-a înregistrat o creștere de PIB de 4,73% în raport cu aceeași perioadă a anului 2011. Mai mult, atât în ceea ce privește importul, dar și exportul, vorbim de peste 180 de miliarde de dolari, în primele zece luni din 2012, iar în ceea ce privește investițiile directe, de peste zece miliarde de dolari.Apoi, un alt beneficiu ar fi acela că Vietnamul este o piață de aproa-pe 90 de milioane de consumatori, legată de o zonă de comerț liber de 600 de milioane de consumatori. În plus, mii de vietnamezi care au studiat în România ocupă poziții importante și pot astfel oferi tot ajutorul necesar. „Puteți conta pe sprijinul a aproximativ 3.000 de absolvenți și studenți vietnamezi care au studiat în România și ocupă în prezent posturi importante în țară, și pe sprijinul comunității vietnameze din România. În plus, veți be-neficia de atenția specială a celor două guverne, vietnamez și român, datorită relațiilor noastre bilaterale de prietenie prin tradiție”, a precizat ambasadorul Vietnamului.De menționat este că Vietnamul reprezintă și o destinație interesantă pentru turism. Peste cinci mii de turiști străini au fost în Vietnam în primele zece luni ale acestui an, asta datorită coastei și a golfurilor de o frumusețe rară dar și a celor peste 3.000 de vestigii și obiective turistice clasificate de patrimoniul național și a celor șapte de patrimoniu mondial recunoscute de către UNESCO. La ce rezultate se așteaptă vietnamezii în 2020, în ceea ce privește acest domeniu? Vor să ajungă să găzduiască 7 - 7,5 milioane de turiști străini și 36 - 37 de milioane de turiști interni, realizarea unei cifre de afaceri de 10 - 11 miliarde de dolari, dar și crearea a 870.000 de locuri de muncă direct în turism.