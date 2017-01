VIDEO. Un film cutremurător despre navigaţia la Marea Neagră

VIDEO. Un film cutremurător despre navigația la Marea Neagră

Filmul documentar „Dark Side of Black Sea - Seafaring in substandard vessels” (Partea întunecată a Mării Negre - navigând pe vapoarele sub standard) este o analiză critică a shipping-ului din această zonă a lumii. „Disecția” scoate la lumină o flotă - tumoare, dominată de nave uzate fizic și moral, sub standardele tehnice internaționale, îmbătrânite, adevărate coșciuge plutitoare.Documentarul prezintă mărturii cutremurătoare despre mafia din shipping-ul turcesc, care nu se dă în lături de la șantaj și folosirea violenței înarmate, despre cârdășia dintre societățile de asigurări și armatori, pentru a trage pe sfoară victimele naufragiilor, bolilor și accidentelor de muncă.Eroii filmului sunt: marinarii scăpați din naufragii, care și-au văzut colegii pierind în valurile Mării Negre; părinții, soțiile și copiii marinarilor dispăruți sub ape, cărora le-au secat ochii de prea multe lacrimi vărsate; navigatori de pe coșciugele plutitoare, neplătiți cu lunile, care vorbesc cu durere despre familii rămase acasă, fără mijloace de existență; victime ale accidentelor de muncă pe mare, mutilați și fără nicio compensație bănească, pentru care moartea ar fi o izbăvire; lideri de sindicat care arată cu degetul spre autoritățile naționale care nu fac nimic pentru marinari.„Cuget Liber” vă prezintă varianta filmului titrată în limba română, prin efortul Sindicatului Liber al Navigatorilor.