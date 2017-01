Viaţa-i moft, importantă e maşina!

Viața-i moft, importantă e mașina!

Românii nu țin prea mult la viața lor, afirmă Bogdan Caracudă, unul dintre specialiștii constănțeni de pe piața asigurărilor. Dacă cei mai mulți dintre ei își asigură mașinile, în schimb sunt prea puțini cei care dețin o asigurare de viață. Valori pe dos Datele statistice publicate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor confirmă spusele specialis-tului constănțean. În 2010, din totalul primelor brute de 8.364.494.470 lei, asigurările de viață plus cele generale de viață și accidente reprezentau numai 20,86%. În schimb, cele auto (RCA și Casco) aveau o pondere de 59,77%. Pe de altă parte, asigurările generale care privesc proprietatea (pentru daune și incendii) reprezentau 13,15% din total. În Occident, spune Bogdan Caracudă, ierarhia valorilor asigurate este exact pe dos: „50 - 60% din structura asigurărilor o reprezintă cele de viață. Oamenii au ajuns la înțelegerea că viața trebuie pusă înainte. Urmează proprietatea și abia la urmă mașina. Cu siguranță că în următorii cinci ani se va schimba ierarhia valorilor și la noi.” Piața asigurărilor a fost afectată de criză. În 2010, activitatea de subscriere s-a diminuat cu 5,7% față de 2009. Cu toate acestea, activele bilanțiere ale asiguratorilor au rămas la nivelul de 3,3% din PIB, procent similar celui din 2009. Interesant este faptul că volumul asigurărilor de viață a crescut cu 2,32%. Să fie oare un semnal că, pe timp de criză, românii încep să pună mai mult preț pe viața lor? Cum poate fi fentată coplata Asigurările facultative sunt impulsionate de două măsuri ale guvernului. Spre exemplu, introducerea coplatei pentru serviciile medicale din sistemul de stat, dar și degradarea acestora, fac inte-resante asigurările de sănătate facultative. Unul dintre asiguratori - relatează Bogdan Caracudă - a introdus o poliță de sănătate care îi dă posibilitatea asiguratului să-și aleagă clinica la care să fie tratat, operat. Poate fi orice clinică de stat sau privată din România, Austria sau Germania. Toate cheltuielile sunt suportate din poliță. Se asigură servicii în anumite valori, în funcție de asigurarea contractată. Prima cea mai mică este de aproximativ de 50 de lei pe lună, dar există și un produs de top, cu o primă de 300 euro pe lună. Facultativă în loc de obligatorie După cum se cunoaște, prin modificarea legislației privind asigurarea obligatorie a locuinței sunt recunoscute asigurările facultative ale locuințelor. Acestea sunt de preferat, pentru că acoperă mai multe riscuri. Polița obligatorie are în vedere doar daunele produse de cutremure, inundații și alunecările de teren. Sunt destule zone din țară în care aceste riscuri sunt foarte mici. Probabil acesta este motivul pentru care statul nu a publicat hărțile de risc. De ce să afle masele largi că plătesc asigurarea doar din… solidaritate. Dar dacă tot trebuie asigurată locuința, de ce să nu se profite de lege, prin încheierea unei polițe facultative, care acoperă și alte riscuri. Spre exemplu, cele de incendiu, de inundații de la instalațiile de apă. Asigurarea obligatorie este pentru suma de 20.000 euro, cu o primă anuală de 20 de euro. Asiguratorii recomandă ca polița facultativă să se facă la valoarea reală a locuinței. Astfel, dacă un apartament este evaluat și asigurat la valoarea de 50.000 de euro, prima de asigurare se ridică la 50 de euro pe an (0,1% din total) și se poate achita în rate. Există produse în piață care, la asigurarea de 50.000 de euro a locuinței, adaugă un bonus de 10% din suma asigurată, respectiv 5.000 de euro, pentru asigurarea bunurilor din casă, față de riscul de furt, vandalism ori incendiu.