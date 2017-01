Vezi aici care sunt cele mai scumpe apartamente din Constanţa

„Bijuteriile“ Constanței

Vezi aici care sunt cele mai scumpe apartamente din Constanța

Ai peste 300.000 euro în cont, vrei să-ți cumperi o casă dar ideea unei vile nu îți surâde? Poți foarte ușor să cheltuiești banii aceștia pe un apartament, de fapt un dublex, în zone cu „pretenții“. Agențiile imobiliare constănțene nu duc lipsă de clienți care pun la vânzare simple apartamente, foarte mari și luxoase, ce-i drept, în zone bune, dar la prețuri care, cel puțin pentru această perioadă, par mai mult decât exagerate, pentru oamenii de rând. Dacă însă nu vă aflați în această categorie, iată două oferte cum nu se poate mai bune, din Faleză Nord. Este vorba despre două duplexuri, situate la ultimul nivel, unul cu vedere frontală spre mare, care costă nu mai puțin de 400.000 euro, iar cel de-al doilea, 350.000 euro. Pentru cei care însă intenționează să-și cumpere pe viitor un apartament de lux, trebuie să știe că în aproximativ jumătate de an se pot muta în stațiunea Mamaia, dacă nu se sperie de faptul că vor trebui să achite în jur de 2.200 euro pe metru pătrat. Agenții imobiliari constănțeni spun că acolo va fi gata curând un bloc cu apartamente luxoase, de 2 camere, de 120-130 metri pătrați. De altfel, stațiunea Mamaia este renumită pentru prețurile mai mult decât piperate, la apartamente. Cele mai ieftine nu scad în multe cazuri sub 100.000 euro și pot ajunge și la 240.000 - 260.000 euro, spun agenții imobiliari, însă în cazul acestora vorbim despre apartamente luxoase, mobilate, utilate, ai căror proprietari beneficiază și de garaj. Să nu credeți că se înghesuie constănțenii să le cumpere. Tranzacțiile din ultima jumătate de an se pot număra pe degete, în cazul majorității agențiilor imobiliare. Reprezentanții acestora spun însă că au oferte mai mult decât tentante și pentru constănțenii care nici nu pot visa la astfel de case. De exemplu, în zona Trocadero, un apartament de două camere în bloc stradal poate fi cumpărat cu 51.000 euro, iar un altul, tot de două camere, confort 1, aproape de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, cu 38.000 euro. De menționat este însă faptul că una dintre „reginele” de pe piață este, la ora actuală, o proprietate de 2 milioane de euro, tot în Faleză Nord. Vorbim despre o construcție foarte mare, de 2.000 metri pătrați, numai bună pentru un sediu de firmă ori pentru diverse instituții.