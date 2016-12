Veşti bune: se stă la coadă în terminalele de cereale din portul Constanţa!

Vești bune: se stă la coadă în terminalele de cereale din portul Constanța!

Timp de trei luni, în silozurile și magaziile de cereale din portul Constanța doar vântul a avut de lucru. Acum, e de muncă și pentru docheri.Țările Europei Centrale și de Est au producții agricole bogate.Marile case de comerț au stat cu ochii pe culturile din câmpiile României, Serbiei, Bulgariei și Ungariei. În martie - aprilie, când s-au convins că recoltele vor fi bune, s-au grăbit să încheie contracte cu fermierii. Și au prins prețuri bune, care le vor aduce profituri și mai bune.Secerișul orzului s-a încheiat, iar cel al grâului și rapiței se apropie de final. Primele cantități din noua recoltă au luat drumul exportului, spre portul Constanța. Din silozurile Europei, sunt aduse și ultimele cantități de porumb și floarea soarelui, păstrate în așteptarea unor prețuri mai bune.Spre Constanța, vin valuri de grâne. Sosesc în vagoane, pe calea ferată, cu TIR-urile, pe șosele, în lungi convoaie de barje, pe Dunăre și Canal. Moara afacerilor portuare s-a pus, din nou, în mișcare.Porturile dunărene și de la Canal pompează zi și noapte cereale spre portul Constanța. Ieri, în danele acestuia, se aflau, sub operare sau în așteptare în vederea descărcării, 101 barje, cu 106.669 tone cereale.Marfa fusese adusă din porturile românești Oltenița, Giurgiu, Brăila, Cernavodă, Corabia, Medgidia, Turnu Măgurele, Orșova, Galați și Măcin, din porturile sârbești Pancevo, Novi Sad și Backa Palanka, din porturile bulgărești Samovit, Sviștov, Lom, precum și din Ungaria, de la Mohacs.Se descărcau următoarele cantități: 36.813 tone de porumb (de pe 39 barje), 27.058 tone de orz (27 barje), 19.354 tone de grâu (14 barje), 18.033 tone de rapiță (16 barje) și 5.411 tone de floarea soarelui (5 barje).Marfa din silozurile și magaziile portuare a atras ca un magnet cărăușii mărilor. Ieri, în danele operative se aflau șapte nave, pentru a încărca - descărca 128.088 tone de cereale. La încăr-care, erau: "Palmyra", pentru 7.500 tone de grâu, "Pantanassa" - 15.000 tone rapiță, "Sea Pride" - 4.500 tone orz, "Langeron" - 18.500 tone rapiță, "New Venture" - 57.750 tone orz, "Mevlana" - 19.500 tone de grâu. Marfa pentru aceste nave reprezintă export românesc.La descărcare se afla nava "Eagle". Adusese 5.338 tone de grâu în tranzit.În rada portului, se aflau alte patru nave, care așteptau să intre la încărcare în terminalele de cereale, pentru a prelua 20.800 tone de marfă, în total. "Maimiti" urmează să încarce 3.000 tone porumb sârbesc, "Parma" - 3.800 tone de grâu românesc, "Pirireis" - 11.000 tone de orz românesc, iar "Accum" - 3.000 tone orz românesc.Pentru următoarele zile, și-au anunțat sosirea în portul Constanța alte cinci nave, care vor încărca 147.734 tone de cereale românești: "C. Young" - 58.300 tone grâne, "Christianna" - 59.000 tone orz, "Evangelos" - 25.000 tone grâu, "Perle" - 3.800 tone cereale, "Rhosus" - 1.634 tone orz și 1.481 tone porumb.În primul semestru al anului 2011, portul Constanța a derulat 3.977.728 tone de cereale și semințe uleioase, cu 12,99% mai puțin decât în aceeași perioadă a lui 2010. Având în vedere recoltele bune din acest an, sunt mari șanse ca pierderea să fie recuperată în cel de-al doilea semestru.Comerțul cu cereale joacă un rol major în viața portului Constanța. Grânele reprezintă principala marfă, cu o pondere de aproape o treime din traficul total. Când silozurile sale sunt pline, mai toată lumea are de lucru: operatori, firme de agenturare, companii de remorcaj și pilotaj, de aprovizionare a navelor, de bunkeraj, transportatori auto, feroviari și fluviali. Curgerea cerealelor prin portul Constanța pune în mișcare un mecanism economic uriaș, de care depinde viața a zeci de milioane de români, sârbi, bulgari și unguri.