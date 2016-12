Veşti bune pentru IMM-urile constănţene. Iată care sunt modificările importante pentru ajutorul de minimis

Vești bune pentru IMM-urile constănțene. Iată care sunt modificările importante pentru ajutorul de minimis

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediu de afaceri și turism, Maria Grapini, a declarat ieri, la Constanța, că a fost finalizat un proiect de modificare a HG nr. 274/2013 - cunoscutul ajutor de minimis, care va intra, cel mai probabil, în ședința de Guvern de săptămâna viitoare.„Minimisul a fost un eșec. Eu nu plec de la ideea că cineva a vrut să facă așa, pentru că nu am nicio probă și merg pe ideea că a fost proiectul, programul construit poate fără o verificare, deși domnul ministru Chițoiu m-a asigurat că a fost verificat sistemul informatic și a spus că rezistă la presiunea de înscriere. Verificareas-a dovedit că nu a ținut, și blocajul care a apărut și informațiile care au venit au dus la suspiciunea că au fost acolo lucruri aranjate. Toate patronatele au spus că doresc schimbarea acestui program”, a declarat Maria Grapini.Proiectul de modificare vizează numeroase aspecte extrem de importante. „În primul rând, patronatele au cerut să nu se mai desfășoare prin Ministerul Finanțelor, ci prin Ministerul IMM-urilor, Mediului de Afaceri și Turism, având în vedere că avem experiență și lucrurile au mers bine. Ministrul finanțelor a spus că nu refuză trecerea proiectului aici. Apoi, sumele fiind cele pe care le știm, 500 de milioane de lei, ca să ajungă la mai multă lume, patronatele au cerut ca suma maximă să fie 100.000 de euro și nu 200.000 de euro, și 10% cofinanțarea”, a explicat ministrul Maria Grapini.Foarte important, s-a scos obligativitatea ca firmele care solicită ajutorul de minimis să aibă un anumit număr minim de angajați. „Orice țară când dă niște bani vrea să susțină o anumită dezvoltare. Și eu am spus că dacă tot ne batem cu pumnul în piept că vrem să facem strategie de reindustrializare, atunci să dăm maxim de punctaj la industrie. Dăm și la alte ramuri, dar industria prelucrătoare să aibă punctajul maxim. Am scos din hotărâre obligativitatea aceea de șapte angajați și cinci angajați. Eu am justificat logic de ce: pentru că totdeauna retehnologizarea are cost social - scade numărul de angajați. În schimb, îi dăm puncte în plus dacă angajează, ca să-i motivăm”, a mai precizat Maria Grapini.Un alt aspect la fel de important este acela că proiectele care nu prind finanțare anul acesta, dar au reușit să obțină minimum 60 de puncte, rămân valabile pentru 2014. „Punctajul minim pentru aprobare este de 60 de puncte. Dăm liber zece zile, așa este acum în proiect, să se înscrie toată lumea, facem o ierarhizare. Dacă până la 60 de puncte sunt mai mulți decât avem noi fonduri, proiectele le păstrăm în baza de date și luptăm să suplimentăm în anul următor banii. Dacă tot s-au scris proiecte, dacă tot s-au întrunit condițiile de 60 de puncte, nu e drept să le arunci la coș, ci să le păstrezi și suplimentarea de anul viitor să fie acordată în primul rând lor”, a explicat Maria Grapini.