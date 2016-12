Veste proastă pentru români. Se scumpesc gazele!

Ştire online publicată Miercuri, 03 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Prețul gazului pentru populație va crește în medie cu circa 5% pe an până în 2018, potrivit calendarului de liberalizare al pieței reglementate convenit cu FMI.Conform unor surse din Guvern, citate de Economica.net, prima ajustare de preț se va face de la 1 iulie, când prețul pe care îl plătesc consumatorii casnici va crește cu circa 6%.„Prețul gazului va crește cu câte 6 lei/MWh în fiecare an, până în 2018. Am reușit să convingem FMI să ne oprim la 78 de lei/MWh, de la 90 de lei/MWh cât doreau ei inițial", arată sursele citate.Din aprilie, prețul la gaze variază de la un județ la altul. Cel mai scump este în județele din nordul României.Astfel, diferența între prețul plătit de un român din sudul țării (Muntenia, Dobrogea, Oltenia) și unul din nord (Transilvania, Moldova, Maramureș și Banat) este de aproape 16%, scrie realitatea.net.