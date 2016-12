Veste nemaipomenită de la Wizz Air

Ştire online publicată Marţi, 04 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Wizz Air introduce optiunea de a aduce un al doilea bagaj în cabina pentru pasagerii care folosesc serviciul Priority Boarding achizitionat individual sau ca parte a optiunii Plus Fare sau WIZZ Privilege Pass.Cel de-al doilea bagaj poate fi o geanta de mana, geanta de camera foto sau un bagaj de marimea unui laptop care nu depaseste dimenisunile maxime de 40x30x18 cm, scrie wall-street.ro."WIZZ are o politica de bagaje generoasa, care permite accesul gratuit cu un bagaj mic de cabina sau, contra unui tarif mic, cu un bagaj mare de cabina fara limita de greutate. Prin imbunatatirea optiunii de Priority Boarding oferim mai multe optiuni celor care doresc sa aduca la bord un bagaj aditional, dar, in acelasi timp, ne asiguram ca imbarcarea ramane confortabila, iar spatiul in cabina suficient”, a declarat György Abrán, Chief Commercial Officer Wizz Air.Serviciul Priority Boarding, care le permite pasagerilor sa se imbarce cu prioritate, poate fi adaugat tarifului Basic cu doar 3 euro per loc, pe zbor, la achizitia online sau cu 4 euro la cumpararea din aeroport. Optiunea Plus Fare, care include Priority Boarding, a fost lansata in mai 2015 pentru a raspunde nevoii suplimentare de confort a pasagerilor si cuprinde tariful de calatorie, schimbarea locului alocat, inclusiv locurile premium, check-in in aeroport, WIZZ Flex pentru modificarea zborului, un bagaj mare de cabina si un bagaj de cala.