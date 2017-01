Veste bună! România ar putea începe, încă din acest an, exporturile de carne în China

România ar putea începe încă din acest an exporturile de carne și produse din carne de porc, dar și de bovine vii în China, a declarat, astăzi pentru Agerpres, președintele Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Vladimir Mănăstireanu.„Joi va veni la București o delegație chineză condusă de Xiang Yuzhang, inspector general în cadrul Administrației Generale pentru Controlul Calității, Inspecției și Carantinei din Republica Chineză (AQSIQ) pentru semnarea memorandumului general privind sănătatea animalelor și siguranța alimentelor, care va sta la baza demarării exporturilor de carne de porc, produse din carne de porc, bovine vii și material seminal, iar în viitorul apropiat lapte și produse din lapte (...) Eu consider că se dorește începerea schimburilor comerciale cu China, încă din acest an, pentru că s-au întâmplat foarte repede niște evenimente”, a precizat Vladimir Mănăstireanu, citat de Agerpres.Acesta a arătat că specialiștii chinezi au efectuat deja două vizite de audit în România, în perioada 22-31 iulie 3013, aceștia considerând că sistemul veterinar din România răspunde foarte bine cerințelor de export impuse de partea chineză.