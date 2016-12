Veste bună pentru români. BENZINA se ieftineşte semnificativ!

Veste bună pentru români. BENZINA se ieftinește semnificativ!

Ştire online publicată Vineri, 19 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă lucrurile decurg normal și Guvernul României nu mai ia decizii arbitrare legate de calculul accizelor, benzina ar urma să se ieftinească semnificativ începând de la 1 ianuarie 2015.Potrivit recomandărilor europene, accizele au drept bază de calcul cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană (BCE) la data de 1 octombrie a anului precedent, scrie Curs de Guvernare.Anul trecut, însă, România a găsit de cuviință să indexeze acest curs cu rata medie anuală a inflației. Asta deoarece creșterea nominală a cursului de schimb a fost aproape nulă, ceea ce ar fi dus la încasări bugetare mai mici în termeni reali.Artificiul legislativ din 2013 a majorat încasările din accize cu 6,3% față de nivelul ce ar fi rezultat dacă nu s-ar fi modificat modul de stabilire a cursului euro/leu de referință, fapt din care pe primele șapte luni din acest an a rezultat în plus la buget suma de 786 milioane lei. Extrapolarea acestui rezultat indică un avantaj de aproape 0,2% din PIB pentru încasările bugetare în raport cu legislația anterioară.Doar că manevra nu mai poate fi repetată pentru a păstra trendul crescător al reperului de calcul. Chiar în noile condițiile de amplificare artificial-legislativă a cursului de schimb utilizat pentru calculul accizelor, de-abia se va atinge nivelul de 4,50 lei/euro. Ceea ce ar duce o valoare situată sub cea din 2013-2014 și la diminuarea cu aproximativ cinci procente a sumelor percepute în contul acestui impozit indirect.Vestea bună ar fi că, dată fiind ponderea de circa 30% a accizei în costul carburanților, de exemplu, sau al altor produse accizabile, prețul acestora ar urma să scadă cam cu 1,5%, ceea ce ar avea și o influență favorabilă directă de 0,1% pe indicele general de inflație ( indirect, ar putea scade ușor și prețurile altor mărfuri prin diminuarea costurilor de transport), scrie capital.ro.