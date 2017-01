Veniturile primilor trei armatori ai Japoniei cresc exploziv

NYK, MOL și „K" Line sunt primele trei companii de shipping ale Japoniei. În primul trimestru al anului fiscal, care se încheie la finele lui iunie 2007, „K" Line și NYK au depășit dublul veniturilor, în vreme ce MOL a înregistrat o creștere de 67%. Venitul net consolidat al companiei „K" Line a fost de 218,86 milioane de dolari în perioada de referință, față de 82,29 milioane de dolari în anul anterior. Venitul lui NYK a fost de 242,93 milioane de dolari, comparativ cu 104,25 milioane de dolari, iar al lui MOL, 288 milioane de dolari, față de 195 milioane de dolari. NYK este membru al așa numitei Mari Alianțe. În această calitate va pune în aplicare un nou serviciu între Asia și Europa de Nord, care va lua startul la sfârșitul acestui an sau începutul celui viitor. Din Marea Alianță mai fac parte companiile Hapag-Lloyd, MISC și OOCL. Noul serviciu are în vedere creșterea cu 20% a capacităților de transport în comerțul dintre Est și Vest, răspunzând cererii pieței, care a crescut cu 13-14% anul trecut. Marea Alianță acționează ca un cartel pe acțiuni în domeniul navigației. El are la dispoziție o flotă de 140 de nave în orice moment. Ea a pornit la drum din 1998, cu bune rezultat. „K" Line furnizează servicii mediteraneene ca parte a Alianței CKYH, care include companiile Cosco, Yang Ming și Hanjin. La rândul său, MOL este parte a Alianței Lumii Noi. Ea și-a extins serviciile pe relația comercială dintre Asia și coasta de est a SUA, prin Panama și prin Canalul de Suez. Din Alianței Lumii Noi mai fac parte APL și Hyundai.