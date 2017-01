Veniturile bugetare au fost mai mici în 2016

România a încheiat anul 2016 cu un deficit al bugetului general consolidat de 18,3 miliarde de lei, respectiv 2,41% din PIB. Rezultatul este sub ținta anuală de 2,75% din PIB.În schimb, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 223,7 miliarde de lei, au fost mai mici cu 4,3% față de anul precedent și cu 4,9% sub prevederi.Veniturile încasate din economia internă (fără fonduri de la Uniunea Europeană) au fost în sumă de 216,9 miliarde lei, cu 0,2% mai mari față de anul precedent și cu 2,2% sub prevederile anuale.Gradul de realizare a programului la veniturile fiscale a fost de 97,7%. S-au înregistrat creșteri față de anul precedent la încasările din: impozitul pe profit (+11,7%), contribuții de asigurări sociale (+6,3%), impozit pe salarii și venit (+4,2%) și accize (+3,6%). În cazul contribuțiilor de asigurări sociale se constată o depășire a prevederilor anuale cu 0,8%.Încasările din TVA au scăzut cu 9,6%, pe fondul reducerii cotelor de TVA.La nivelul administrațiilor locale s-au înregistrat creșteri față de anul 2015 la veniturile nefiscale cu 13,9%, la impozite și taxe pe proprietate cu 6,1% și la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități cu 1,1%.Sumele rambursate de UE în contul plăților efectuate au scăzut cu 60,7% față de anul precedent, cu mențiunea că în bugetul general consolidat sunt înregistrate numai sumele rambursate aferente proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice, nefiind incluse și cele destinate sectorului privat, gradul de realizare al programului fiind de 50,7%.Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 242 miliarde de lei, s-au redus cu 0,6% față de anul 2015. În schimb, au crescut cheltuielile de personal cu 9,5%, ca urmare a majorărilor salariale.Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 29,5 miliarde de lei, respectiv 3,9% din PIB.