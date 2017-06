Venitul net anual global pe gospodărie. Vor fi deduceri pentru RCA, abonament la fitness, bilete la cinema, cărţi

Venitul net anual global pe gospodărie. Vor fi deduceri pentru RCA, abonament la fitness, bilete la cinema, cărți

Ştire online publicată Miercuri, 19 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Impozitul pe venit ar urma să fie aplicat, de anul următor, în funcție de un venit anual global pe gospodărie, însă o gospodărie va avea dreptul la un venit neimpozabil calculat în funcție de numărul de persoane care fac parte din acea gospodărie, precum și la o serie de deduceri, printre care asigurarea pentru casă și mașină (RCA), abonament la sală de fitness și dans, bilete la cinema, cărți, medicamente sau susținerea unor entități nonprofit, potrivit unui draft de modificare a Codului Fiscal aflat în discuție și obținut de Profit.ro.De asemenea, gospodăriile cu venituri mici în care se află copii minori vor primi, în anumite condiții, sprijin financiar din partea statului, transmite Profit.ro, potrivit news.ro.Astfel, o gospodărie formată dintr-o singură persoană va avea un plafon neimpozabil de 24.000 de lei pe an, bani la care statul nu va aplica impozit pe venit. Totodată, va avea dreptul la deduceri cumulând într-un an 2.000 de lei (în cazul în care plafonul neimpozabil lunar nu variază). Din venitul total obținut de acea persoană într-un an se scad în primă fază cei 24.000 de lei, după care se scad și deducerile până la un maxim de 2.000 de lei pe an, iar la ce rămîne statul ar urma să aplice un impozit de 10%.Venitul anual global (Vag) al unei gospodării va fi reprezentat de suma veniturilor/câștigurilor nete/brute, după caz, obținute de către fiecare membru al gospodăriei din România, cu excepția veniturilor neimpozabile și a veniturile impozabile realizate de persoanele scutite.Nu vor fi luate în calcul la stabilirea venitului impozabil pe gospodarie sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare și aur financiar, primite cu titlu de moștenire ori donație; veniturile realizate la prima tranzacționare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea de către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acțiuni sau de moștenitorii acestora; veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; veniturile a căror sursă nu a fost identificată.Venitul global va fi neimpozabil până la un anumit plafon (Pn), care depinde de numărul de persoane membre ale gospodăriei care va achita impozit. Astfel, fiecare familie va primi un punctaj în funcție de numărul de persoane membre în gospodărie. Punctajul (P) al gospodăriei va fi egal cu numărul de membri plus un punct. Astfel, pentru o gospodărie cu 3 membri, punctajul în funcție de numărul de persoane va fi de 4 (3+1).Conform Profit.ro, deducerile acordate vor viza: contribuția de asigurări sociale și contributia de asigurări sociale de sănătate datorate și plătite de către persoanele fizice în baza art. 148 si 170 din Codul fiscal; primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodărie; fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare sau cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European; prime de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament; asigurările obligatorii pentru casa și masina (RCA). programe educaționale și recreere pentru copiii aflați în întreținere: grădinițe particulare, programe tip before/after school, taxe școlare, tabere sau excursii școlare, cursuri: limbi străine, arte, sport, cursuri de pregatire tip meditații; alimentarea contului pentru educație permanentă, înființat în baza Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale; activități educaționale pentru tineri/adulți (ex. taxe școlare, etc) activități sportive pentru adulți (ex. abonamente sală fitness, gimnastică, dans, alte activități sportive); achiziții de cărți și produse de papetarie; activități culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole); servicii balneo-climaterice, fiziterapeutice, kinetoterapeutice; medicamente pentru boli cronice și grave; întreținere și reparații gospodărie; susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.