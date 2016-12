Venirea studenţilor nu a clintit piaţa imobiliară constănţeană

Venirea studenților nu a clintit piața imobiliară constănțeană

Începerea fiecărui an universitar era prilej de bucurie pentru constănțenii cu apar-tamente de închiriat și implicit pentru agențiile imobiliare care încheiau contractele de intermediere. Nu doar că proprietarii puteau "umbla" măcar cât de cât la prețuri, deoarece practic cererea exploda comparativ cu începutul de an, dar aveau și posibilitatea de a refuza primii posibili chiriași dacă aveau dubii în privința lor, având în vedere că lista de așteptare era mai generoasă.Lucrurile nu au mai stat însă așa și în această toamnă. Ce-i drept, Constanța nu pleacă pe picior de egalitate cu centrele universitare mari din țară, cum ar fi Iași, București sau Cluj - Napoca, dar asta nu înseamnă că numărul studenților nu este unul semnificativ. Universitățile din Constanța se pot lăuda cu aproximativ 35.000 de studenți, iar în plus, să nu uităm că nu toate au cămine studențești care să acopere măcar o parte din eventualele cereri de cazare.Studenți români versus studenți străiniAgenții imobiliari constănțeni spun că în preajma începerii acestui an universitar lucrurile au mers destul de slab comparativ cu aceleași perioade din 2010 sau 2009, în multe cazuri numărul cererilor fiind chiar la nivelul mediu al lunilor anterioare.Studenții străini par să fie "clienții" cei mai buni și, în cazul câtorva agenții imobiliare, cei mai mulți. Proprietarii se împart totuși în două tabere: unii încă sunt destul de reticenți față de această categorie, alții din contră, își doresc studenți străini tocmai deoarece au avut experiențe destul de plăcute. Știu că sumele cerute nu reprezintă, în majoritatea cazurilor, o povară prea grea pentru ei, așa cum se întâmplă când vine vorba despre stu-denții români. În plus, sunt și ceva mai "disciplinați". Nu este nici o noutate faptul că, pentru a plăti mai puțin (având în vedere că atât chiria, cât și cheltuielile cu întreținerea sunt destul de mari), studenții (cu precădere români) stau și câte doi în cameră, iar de cele mai multe ori proprietarul află acest lucru mult mai târziu.Reprezentanții TopEstate sfătuiesc proprietarii, tocmai pentru a evita situațiile neplă-cute, să înregistreze contractul la administrația financiară. Astfel pot acționa în cazul neplății / distrugerii obiectelor din imobil / plecării înainte de data prevăzută în res-pectivul contract.Cele mai căutate zone de studenți rămân Tomis I, II, III și Tomis Nord, Tomis II și Tomis Nord având însă cel mai mare "lipici". Să nu credeți însă că la această oră nu mai sunt apartamente de închiriat aici. Din contră. Oferta este destul de generoasă. La zece minute distanță de campusul Universității Ovidius, de pe b-dul Aurel Vlaicu, un apartament cu două camere, mobilat, utilat, poate fi închiriat acum și cu 180 de euro, una dintre cele mai mici chirii din această zonă. Pe de altă parte, chiria pentru un apartament cu trei camere nu sare aici de 250 euro/lună.Oricum, chiriile la garsoniere și la apartamentele cu două camere nu s-au modificat în ultimele 12 luni, arată o analiză realizată de topestate.ro. În plus, chiriile apartamentelor cu trei camere au scăzut în ultimul an în medie cu 14%.