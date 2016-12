Vechiul PSD - echipa Mazăre le-a tras clapa electorală lui Marian Foca şi Marin Neagu

Vechiul PSD - echipa Mazăre le-a tras clapa electorală lui Marian Foca și Marin Neagu

# Conducerea organizației sindicale le va mai cere membrilor de sindicat să sprijine în alegeri candidații PSD? Marian Foca - președintele Uniunii Județene a Sindicatelor Libere CNSLR - Frăția și Marin Neagu - vicepreședinte al respectivei organizații și vicepreședinte al Federației Naționale a Sindicatelor Șoferilor din România nu mai sunt utili vechiului PSD - echipa Mazăre. Cum altfel ar putea fi interpretat faptul că cei doi nu se regăsesc pe listele depuse de PSD, la alegerile locale? „Cuget Liber” a avut dreptate La nivel național, PSD și CNSLR - Frăția au semnat un protocol electoral. Acesta prevede ca, în schimbul susținerii în alegeri, liderii sindicali să fie promovați pe listele de candidați în poziții eligibile. Protocolul ar fi trebuit să funcționeze în toate județele, deci și la Constanța. De altfel, în baza lui, UJSL CNSLR – Frăția a propus șase lideri, în frunte cu Foca și Neagu, pentru a candida la Consiliul Municipal Constanța și Consiliul Județean. Pe baza informațiilor obținute din sânul organizației locale a PSD, ziarul „Cuget Liber” a anticipat că protocolul nu va fi respectat la Constanța. Cei doi lideri sindicali au negat știrea, dar listele depuse la biroul electoral au demonstrat că ziarul a avut dreptate. Dintre cele șase nume propuse de uniunea județeană, doar cel al lui Constantin Grosu, președintele Sindicatului Liber „Petrochimistul”, apare pe o listă de candidați, la Consiliul Județean Constanța, dar și acela abia pe locul 35. O carieră frântă Lovitura dată de vechiul PSD – echipa Mazăre lui Foca și Neagu este surprinzătoare. Cei doi sunt membri PSD și nu pot fi acuzați că au ieșit vreodată din cuvântul șefilor organizației locale. Din poziția de consilieri locali au susținut proiectele primarului Mazăre. Tocmai de aceea este uimitor că au fost scoși din jocul electoral. În calitate de președinte al UJSL CNSLR – Frăția, Marian Foca a reușit să obțină trei mandate consecutive de consilier municipal. Primele două, ca independent. Al treilea, ca membru al PSD. La rândul său, Neagu a trecut prin două mandate, de mână cu PSD - echipa Mazăre. Acum, tot această organizație le-a frânt cariera în administrația locală. Măcar de le-ar fi spus din timp că nu mai e nevoie de ei. Ar fi putut să își dea demisia din partid și să candideze ca independenți, așa cum a făcut Petrică Tancău, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Chimie - Petrochimie „Lazăr Edeleanu“ și vicepreședinte al confederației CNSLR – Frăția. Când a înțeles cum se fac jocurile în partid, Tancău a depus carnetul de membru și s-a înscris ca independent în cursa electorală pentru Consiliul Local Năvodari. Obrazul rușinii Cum au primit Foca și Neagu lovitura? Primul încearcă să arate că nu este de loc afectat. „Nu am problema asta!” – spune el, mimând indiferența. În schimb, Marin Neagu este sincer. Gestul partidului l-a mâhnit. Conducerea UJSL CNSLR – Frăția va trebui să analizeze cele întâmplate și să ia o decizie. Nu este vorba doar de faptul că Foca, Neagu și ceilalți lideri nu au ajuns pe listele electorale. A apărut o situație de criză care depășește nivelul indivizilor și al orgoliilor lor. În discuție este relația dintre două organizații: vechiul PSD – echipa Mazăre și UJSL CNSLR – Frăția. În virtutea protocolului semnat la nivel național, ele ar fi trebui să colaboreze în alegeri. Dar cum vechiul PSD – echipa Mazăre nu și-a îndeplinit partea sa de obligații, UJSL CNSLR – Frăția nu mai are de ce să-l susțină cu munca electorală și voturile membrilor săi. Cu ce argumente, cu ce inimă s-ar putea prezenta Foca și Neagu în fața sindicaliștilor de rând să le spună: „Fraților, votați-l pe Radu Mazăre! Dragi colegi, votați-l pe Nicușor Constantinescu! Oameni buni, votați PSD!“ Să le spună ce minunat e că vechiul PSD – echipa Mazăre nu a ținut seama de protocol? Să se mândrească cu faptul că ei, ditamai lideri ai UJSL CNSLR – Frăția, au primit un flit de pe listele electorale, de nu s-au văzut? Foca și Neagu au luat o palmă politică usturătoare. Poate că nu le frige obrazul. Poate că se consolează cu vorba: „Unde dă partidul crește!” Dar obrazul UJSL CNSLR - Frăția nu are cum să nu crape de rușine!