VEŞTI BUNE PENTRU ROMÂNIA! Interes major pentru exporturile româneşti de ovine şi bovine în ţările arabe

VEȘTI BUNE PENTRU ROMÂNIA! Interes major pentru exporturile românești de ovine și bovine în țările arabe

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Achim Irimescu, a avut la sediul ministerului o reuniune oficială cu reprezentanții principalelor forme asociative pentru creșterea ovinelor și Waleed Saeed, reprezentantul companiei saudite de import, Khayrat Belady Company, însoțit de Said Al-Masri, fost ministru al agriculturii din Iordania.Tema discuțiilor a vizat în principal posibilitatea participării României în exportul de ovine și bovine vii în țara respectivă. Waleed Saeed a informat partea română că are un amplu proiect pentru realizarea unui centru de carantină pentru ovine și bovine în Iordania, cu investiții de 30 de milioane de euro și cu o capacitate inițială de 225.000 capete ovine și 30.000 de capete de bovine. Totodată, a amintit că acest centru va deservi 15 state din nordul Africii și Orientul Mijlociu.Reprezentanții companiei au precizat ca fiind esențială participarea autorităților sanitar-veterinare în întregul proces de creștere și monitorizare. Și-au manifestat satisfacția că sectorul ovin românesc are calități importante care îl fac competitiv la nivel internațional: calitatea cărnii, neutilizarea excesivă a antibioticelor etc.Said Al-Masri a propus realizarea unei colaborări comerciale și în ceea ce privește importurile de furaje, amintind că în țările arabe procentul de complex alfalfa (lucernă) din hrana animalelor este de 50%.Ministrul Achim Irimescu se supun cu strictețe regulamentelor europene în vigoare. Acestea au creat cadrul legislativ potrivit pentru a participa cu succes la proiecte internaționale precum cel prezentat.De asemenea, ministrul a arătat că fermierii români au astfel oportunitatea de a pătrunde pe noi piețe internaționale și de a păstra totodată relațiile comerciale deja existente. În ceea ce privește dezvoltarea relațiilor privind exportul de furaje, ministrul Irimescu a subliniat că dacă va exista un interes din partea iordaniană cu siguranță că producătorii români vor deveni un bun partener.