Vasile Oţelea şi Temur Ibram au băgat BNS în patul vechiului PSD - echipa Mazăre

Vasile Oțelea și Temur Ibram au băgat BNS în patul vechiului PSD - echipa Mazăre

La doar câteva zile după ce națiunea va lua Lumină din Lumină, se dă startul campaniei electorale oficiale. Va începe marea fierbere a simpatiilor și antipatiilor, a intereselor și relațiile. Pe stadionul alegerilor locale, societatea se va împărți între taberele de suporteri ai forțele politice angrenate în competiție și marea armată a indiferenților, a absenteiștilor. Jocuri transparente Ce joc vor face sindicatele, la ce să se aștepte opinia publică din partea lor? Să le luăm pe rând. Confederația Sindicală Cartel „Alfa” a anunțat că se ține deoparte de lupta electorală. Dacă vor să se așeze la masa puterii locale, liderii vor fi nevoiți să demisioneze din sindicat. Organizația consideră că independența politică e sfântă și că activiștii sindicali nu au voie să creeze confuzie în societatea românească, stând cu fundul în două luntrii. CNSLR - Frăția are o altă viziune despre raportul cu politicul. În baza ei a reînnoit protocol electoral cu PSD. Cel mai important lucru este că parteneriatul său cu social-democrații este la vedere. În schimbul suportului în alegeri, numeroși lideri au fost promovați pe listele de candidați pentru consiliile locale și județene. Doar în județul Constanța scârțâie alianța politico - sindicală. Vechiul PSD - echipa Mazăre le-a tras un flit de nu s-au văzut lui Marin Foca și Marin Neagu, liderii Uni-unii Județene a Sindicatelor Libere CNSLR - Frăția. Cei doi n-au încăput pe listele de candidați ale partidului, deși sunt membrii ai acestuia și au acumulat ceva experiență în Consiliul Municipal Constanța. Fără busolă În cazul Blocului Național Sindical, chestiunea în discuție este neclară. Liderii săi din teritoriu nu prea știu dincotro bate vântul. Unii dintre ei țin minte că organizația și-a plasat vreo patru oameni în parlament, în 2004, folosindu-se de PRM. După ce BNS și-a văzut sacii în căruță, deputații săi au lăsat partidul lui Vadim cu buza umflată. Alți lideri, după o pauză de gândire, spun: „Parcă s-a votat o rezoluție la ultimul congres al BNS, care interzice participarea în alegeri pe liste de partid…” Apoi, brusc luminându-se, zic: „Oare rezoluția asta nu e valabilă și pentru Matei Brătianu?” Iar dacă nu știi, te lămuresc că prim-vicepreședin-tele confederației a semnat o înțelegere electorală între Fe-derația Sindicatelor Poșta Română și PSD. Ce nu-i interzis… BNS – Filiala Constanța nu a votat nici hăis, nici cea, în problema alegerilor. Iar dacă chestiunea nu a fost tranșată, înseamnă că tot ce nu-i interzis este permis. Altfel cum se explică faptul că doi lideri de vază ai organizației se numără printre candidații vechiului PSD – echipa Mazăre? Temur Ibram, liderul Sindicatului RATC, ocupă locul opt, pe lista celor propuși pentru Consiliul Municipal Constanța. Este o poziție eligibilă. Liderul sindical are mari șanse să își reînnoiască mandatul de consi-lier local. Omul susține că a ajuns pe listă pe altă filieră decât cea sindicală, fiind susținut de Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani. Poate că așa este. Vasile Oțelea, președintele Filialei BNS, candidează pe listele PSD, pentru consiliul județean. La prima vedere, locul 32, pe care îl ocupă, nu îi oferă șanse. Dar la o cercetare mai atentă se observă că înaintea sa sunt mulți candidați care joacă la două capete: și pentru funcția de primar, și pentru cea de consilier județean. Să știe tot poporul! Ce altceva decât voturi ar putea oferi cei doi lideri sindicali în schimbul candidaturii? Este clar că vechiul PSD – echipa Mazăre mizează pe faptul că Vasile Oțelea și Temur Ibram ar putea aduce suportul colegilor din BNS, iar în cazul ultimului, și pe cel al tătarilor. Chestia este că, spre deosebire de cazul organizației județene a CNSLR – Frăția, această afacere electorală este total netransparentă. Filiala BNS s-a trezit implicată, prin cei doi reprezentanți, în competiția pentru puterea locală, de partea vechiului PSD – echipa Mazăre. Se va preface că nu s-a întâmplat nimic ori va analiza situația creată și va lua o decizie? Conducerea filialei are obligația, față de mulțimea membrilor de sindicat pe care îi reprezintă, față de opinia publică, să își precizeze poziția.