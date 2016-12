Vârful de sezon obligă turiştii la all inclusive

Vârful de sezon obligă turiștii la all inclusive

Litoralul românesc începe, parcă, de la an la an, să reînvie pe perioade tot mai scurte. Motive ar fi destule, lăsând vremea la o parte (care și pe acest început de sezon și-a cam făcut de cap), dar și pretențiile, pe bună dreptate, tot mai ridicate ale turiștilor (ce preferă să aleagă destinații externe la prețuri mult mai avantajoase decât cele propuse de hotelierii noști, cu servicii net superioare). Pe un litoral unde efectiv nu ai ce face dacă afară nu este soare, cu excepția câtorva excursii în județ pe care eventual să le organizați singuri, deoarece hotelierii nu fac acest lucru, la care se adaugă câteva muzee, nici nu este de mirare că turiștii abia dacă pun piciorul în stațiuni, în extrasezon. Așadar, nu întotdeauna hotelierii se pot lăuda cu profituri destul de mari. Mulți încearcă însă, prin diverse metode, să-i determine pe turiști să plătească mai mult și pentru sejururile din această vară. Numeroase hoteluri de pe litoral, fie ele de trei, patru sau cinci stele, nu vând, începând cu această lună și până la sfârșitul lui august, decât pachete cu regim de demi-pensiune sau all inclusive. Așadar, vrei ori nu să mănânci la restaurantul hotelului, ești nevoit să suporți diferența de preț. Un hotel de cinci stele din Mangalia oferă pachete de șase nopți de cazare, de exemplu în perioada 8 - 14 iulie, ce costă 1.400 lei / persoană, preț ce crește ușor după jumătatea lunii, căci vorbim de regim all inclusive. Nu este inclusă în această sumă nici taxa de litoral, nici cea de salubritate, nici taxa de parcare. În afara vârfului de sezon, turiștii pot opta fie doar pentru cazare cu mic dejun, pentru cazare cu mic dejun și prânz sau cină (ceea ce înseamnă 45 lei în plus) sau pentru cazare cu mic dejun și prânz și cină (adică 90 lei în plus / zi, pentru fiecare persoană). Alte hoteluri, așa cum este și unul de cinci stele din Mamaia, „obligă“ turistul doar la o demi-pensiune, adică trebuie să achite neapărat micul dejun și masa de seară. Într-un astfel de hotel, un sejur de șase nopți costă, în perioada 1 iulie - 29 august, peste 2.700 lei / persoană sau chiar peste 3.400 lei, de la jumătatea lunii iulie și până la jumătatea lui august. În extrasezon, se pot rezerva camere care să aibă inclus în preț doar micul dejun. Alte hoteluri lasă turistul să alea-gă, însă doar între demi-pensiune și all inclusive. Așa se face că un sejur de șase nopți ajunge, la un hotel de patru stele, începând de săptămâna viitoare și până spre sfârșitul lui august, la aproape 1.600 lei / persoană. Și câteva hoteluri de trei stele de pe litoral includ servicii de demi-pensiune sau pensiune completă (trei mese pe zi), de la jumătatea acestei luni. Astfel, un sejur de șase nopți ajunge să coste, în vârf de sezon - după jumătatea lui iulie și până la sfârșitul lui august - 1.000 lei. Contra cost, turiștii pot beneficia chiar și aici, la trei stele, și de saună, jacuzzi, salon cosmetic sau masaj.