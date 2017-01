Vara aduce dobânzi mai mari la depozitele în lei

Până la 1 iulie, Banca Comercială Română (BCR) oferă dobânzi de până la 8% pe an pentru depozitele la termen, în lei. Astfel, deși depozitul în lei, pe două luni, are o dobândă de 7,5% pe an, clienții care își activează sau folosesc deja serviciul Debit Direct (virarea salariului pe card BCR) beneficiază de o dobândă de 8% pe an, pentru depozitele în lei, pe trei luni. În același timp, depozitele în lei sau euro de până la 12 luni, deschise prin intermediul platformei 24 Banking, au un bonus de dobândă de 0,25% pentru lei, respectiv 0,15% pentru euro.