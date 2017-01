Vânzările de maşini scad, producţia internă se triplează

Vânzările de mașini scad, producția internă se triplează

Vânzările de autovehicule noi au scăzut cu 51% în ianuarie, față de aceeași lună din 2009, la 4.013 unități. Față de luna decembrie, vânzările au coborât cu 59%, potrivit statisticilor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). În prima lună a acestui an s-au vândut 537 de vehicule comerciale, cu 47,3% mai puține decât în ianuarie 2009, în timp ce vânzările de autobuze au înregistrat un declin de 45%. Totodată, în ianuarie s-au vândut 3.443 de autoturisme, în scădere cu 51,6% față de aceeași lună a anului trecut. În schimb, exportul de mașini aproape s-a triplat în prima lună a acestui an, avansând cu 182%, la 25.180 unități, comparativ cu ianuarie 2009, când au fost expor-tate 8.943 mașini. Exportul de autoturisme a crescut cu 185%, în timp ce exportul de vehicule comerciale a avansat cu 136,5%. De asemenea, în ianuarie au fost importate 3.231 de mașini, cu 48,5% mai puține față de aceeași lună a anului trecut, când s-au importat 6.274 de unități. Cele mai vândute mărci au fost în prima lună din acest an Dacia, cu 782 de unități, Ford (452), Volkswagen (367), Renault (283), Fiat (234) și Skoda (223). Dintre mașinile vândute, 91% au fost cumpătare cu banii jos sau în rate, iar restul de 9% prin leasing. Tot în prima lună a acestui an, producția auto națională aproape s-a triplat (+175,4%), la 26.117 de unități.