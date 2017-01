Vânzările ArcelorMittal au crescut la 67,6 miliarde de dolari

Compania ArcelorMittal – producătorul de oțel numărul unu al lumii – a anunțat un volum de vânzări de 67,6 miliarde de dolari în primele 6 luni ale acestui an, cu 31% superior celui realizat în aceeași perioadă a lui 2007. Pe de altă parte, venitul net al companiei a crescut cu 35% în perioada de referință, ajungând la 13,1 miliarde de dolari. Compania a anunțat că poziția financiară foarte puternică îi permite să continue politica de investiții. În ultimul an, piața oțelului a cunoscut o evoluție explozivă sub impulsul creșterii de comenzi din industria navala mondială și al economiilor în plină ascensiune ale Chinei și Indiei. Din noiembrie 2007 și până în prezent, prețul oțelului s-a dublat.