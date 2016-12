Vânzări record pentru Chevrolet, în 2012

Chevrolet a vândut, în 2012, peste 4,95 milioane de autovehicule în întreaga lume, stabilind astfel un record mondial în materie de vânzări. Așa se face că vânzările globale ale General Motors Co. au ajuns la peste 9,2 milioane de unități, cu 2,9% mai mult decât în 2011.„În ciuda condițiilor dificile de pe piața europeană din 2012, am reușit să avem, pentru al patrulea an consecutiv, o cotă de piață în creștere și am menținut un volum ridicat de vânzări cu amănuntul, spre deosebire de tendințele din industrie”, a declarat Susan Docherty, președinte și director general al Chevrolet Europe. Și pentru 2013 așteptările sunt mari! „În contextul apariției în reprezentanțe în acest an a noului SUV de mici dimensiuni Chevrolet Trax, a noilor versiuni Spark și Captiva și a modelului complet nou Corvette Stingray, 2013 ne va oferi posibilități de creștere suplimentară”, este de părere Susan Docherty.Autovehiculul de mici dimensiuni Chevrolet Aveo a fost cel mai bine vândut model Chevrolet în Europa Centrală și de Vest, cu 54.850 de unități vândute. S-au vândut 47.640 de autovehicule mini Chevrolet Spark, având o cotă de piață de 4%, iar Chevrolet Cruze, disponibil acum și în versiunile hatchback și station wagon, a înregistrat vânzări de 40.550 de unități, adică o cotă de piață de 7%. Chevrolet Cruze este cel mai bine vândut model Chevrolet la nivel mondial, cu peste 1,9 milioane de unități vândute de la lansarea sa în 2009.Chevrolet Captiva SUV și MPV-ul de familie Chevrolet Orlando continuă să se bucure de o cerere ridicată, înregistrând vânzări de 23.620, respectiv 23.270 de unități în 2012. Per total, în Europa, Chevrolet a vândut un număr record de 541.760 de autovehicule în 2012, atingând și o cotă de piață record, de 2,89%.Noile modele, la Radacini Motors ConstanțaÎn Constanța, Rădăcini Motors este importator direct al mărcii Chevrolet. Finalizat la sfârșitul anului 2009, showroomul din Bd. Aurel Vlaicu nr. 186B, zona pod IMPC, oferă clienților săi o suprafață de expunere a autoturismelor mai mult decât generoasă - 750 mp - precum și o suprafață dublă dedicată service-ului, investiție care a necesitat aproximativ 2 milioane de euro.Radacini Motors Constanța a vândut, în perioada 2010 - 2012, peste 960 autovehicule Chevrolet, Opel și Citroen, perioadă în care piața auto nu a avut cea mai fericită evoluție. Acolo se găsesc toate noile modele apărute în România la sfârșitul anului trecut, precum noul Malibu sau Cruze SW.