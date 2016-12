Vânzări de 30,5 milioane euro pe Bursa de Valori Bucureşti

Vânzări de 30,5 milioane euro pe Bursa de Valori București

Bursa de Valori București are o zi excelentă, cu un volum mare de tranzacții. Sesiunea este în curs de desfășurare. Șase dintre cei șapte indici sintetici au valori negative, iar unul este pe plus. La ora 16,50, variațiile erau între minus 1,00 și plus 0,03%. Lichiditatea bursei este excelentă, ajungând la 135,318 milioane lei, respectiv 30,526 milioane euro. Cele mai tranzacționate ca volum sunt acțiunile OMV Petrom, urmate de cele ale Fondului Proprietatea, iar cele mai tranzacționate ca valoare sunt acțiunile Fondului Proprietatea, urmate de cele ale OMV Petrom.