Vânzarea chilipirurilor de la „confiscate“, motiv de gâlceavă între patroni

În 2010, Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța a valorificat bunuri confiscate în valoare de circa 800.000 de lei, iar în primele două luni ale lui 2011, în sumă de 220.000 lei. De la începutul anului și până în prezent au fost introduse la valorificare tot felul de produse confiscate de la comercianții ambulanți, cantități mai mari de cești de cafea și 18 tone de motorină, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Cristian Drăgan, reprezentan-tul compartimentului de valorificare. Există și importante cantități de cerealele, puse sub sechestru de Garda Financiară. Acestea se află în custodia silozurilor până la finalizarea acțiunilor în justiție. Urmează a fi valorificate la finalizarea proceselor, după ce intră în proprietatea statului. Mărfurile generale confiscate sunt valorificate prin intermediul a trei firme: două la Constanța, la Halta Traian, și una la Eforie. Interesant este faptul că vânzarea mărfurilor confiscate a devenit un brand și, totodată, un motiv de gâl-ceavă între agenții economici. Unul dintre ei ar vrea să fie recunoscut ca „unicul magazin cu mărfuri confiscate de către ANAF Constanța”, altul ca „adevăratul magazin de mărfuri confiscate”, iar cel de-al treilea se mulțumește cu titulatura „vechiul magazin de mărfuri confiscate” și anunță că vinde mărfuri din Franța, Belgia, Marea Britanie. Din păcate, lucrurile au mers cam departe, ajungându-se la „lovituri sub centură”. Patronii respectivi uită că sub soarele comerțului este loc pentru toată lumea și că până la urmă contează prea puțin dacă mărfurile sunt confiscate sau nu. Pentru cumpărători importante sunt calitatea și prețul.