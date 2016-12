Vama Veche s-a transformat din Cenuşăreasă în piţipoanca litoralului

Vama Veche s-a transformat din Cenușăreasă în pițipoanca litoralului

Doar palmierii și bariera mai lipsesc din Vama Veche. Altfel, zici că ai ajuns în Mamaia – hotelurile și pensiunile au acaparat aproape tot spațiul verde, parcările s-au umplut de mașini prăfuite, dar scumpe, iar terasele au un adaos monstruos, practicând taxa de „plaja de la capătul țării“. Vineri, sun la dispeceratul de cazare al Vămii, căutând o cameră. După ce râde vreo zece secunde, operatorul îmi spune că nu are nicio cameră liberă, în peste 20 de unități de cazare înregistrate. „S-au făcut rezervări cu o lună, două înainte. Fie veniți aici și vă încercați norocul, fie mai sunați la pensiuni”, mi se spune. Aleg să sun. Vorbesc cu șase proprietari, iar răspunsul este același – Nu. Unii dintre ei chiar îți spun „N-avem camere”, înainte de a apuca să întrebi. A șaptea pensiune este cu noroc. „Acum zece secunde m-a sunat un turist, ca să anuleze rezervarea. Cameră dublă, cu baie, în mijlocul stațiunii – 150 lei/noapte”, spune proprietarul. Este un preț de-a dreptul decent pentru noua Vamă Veche. În hotelurile din jur ajungi să plătești și 350 – 400 lei/noapte, dar beneficiezi de facilități considerate, până nu demult, „distructive” pentru un loc atât de nonconformist – aer condiționat, apă caldă non-stop, internet wireless în cameră, mic-dejun inclus. În timpul săptămânii, tarifele practicate de hotelieri sunt mai mici. Dacă rezervi cameră pentru șapte zile, poți scăpa chiar și mai ieftin. În week-end însă, nimeni nu mai face concesii. Drumul de 50 km, până în Vama Veche, durează cam o oră, din cauza aglomerației. Cu autobuzul te costă 10 lei, dar cine mai merge așa în Vamă?Strada principală a stațiunii este plină. Au apărut bancomate, alimentare moderne, terase de lux și fast-food-uri la care coada se întinde pe 50 de metri. Promenada, din ciment, este străjuită, pe ambele laturi, de două șiruri interminabile de mașini parcate. Pensiunea la care am găsit cazare este de-a dreptul impresionantă, o construcție în stil american, cu peluză, uși metalice și gratii în geam la fiecare cameră. Proprietarul a investit aproape 10.000 euro în panouri solare, cu care asigură clienților apă caldă. Camerele sunt înalte, cu paturi mari, frigider, televizor și o baie complet utilată. I-au urmat exemplul și alte pensiuni din jur, pe acoperișurile cărora poți vedea panouri fotovoltaice și mici turbine eoliene. Plătim în avans, „ca să nu ducem grija banilor”, ni se dă o cheie și mergem să mâncăm. La cele mai ieftine gherete, prețul unei mese decente ajunge la 12 – 15 lei, exact ca în Constanța. Dacă vrei să mănânci mai bine, intri într-un restaurant. O simplă inventariere a meniurilor îți oferă o imagine de ansamblu a puterii financiare a „vamaioților”. Personal, mi s-a întipărit pe retină numărul „25“. De lei, evident. Prima cină a constat dintr-un ciolan afumat de porc, cu cartofi copți cu unt și ceapă, plus niște hrean și o ceapă roșie, la care am adăugat două sucuri de 250 ml fiecare. În total – 36 lei. A doua zi, la prânz, am mâncat hamsii cu cartofi prăjiți, plus o apă. Prețul – 17 lei. În ciuda tarifelor, n-am văzut nicio terasă goală. Ba mai mult, singurele locuri fără clienți prea mulți erau cele ieftine. În alimentare, stocurile de produse se epuizează de la o zi la alta, în special când vine vorba de apă, bere și țigări. În fiecare noapte, proprietarii descarcă noi baxuri de băuturi, care se vând aproape instantaneu.Până și cluburile s-au modernizat. Nu e „confort” de Bamboo sau de Crush, dar nu mai mergi nici la „bodegă”. Peste tot sunt concerte, evenimente, patronii angajează fachiri, animatoare și fel de fel de DJ de renume. Dacă vrei să bei, trebuie să fii pregătit financiar. Fie te mulțumești cu bere și poți scăpa ieftin, 20 – 25 lei pentru 4-5 beri, fie mergi pe long drinks, care costă între 10 și 14 lei paharul, indiferent că-i vorba de rom, votcă sau whisky. Singurul loc în care poți sta fără să ți se ceară bani este plaja. Evident, dacă ai bani, nu te împiedică nimeni să-ți rezervi un șezlong, un pat cu baldachin sau un hamac. Prețurile sunt cuprinse între 10 și 30 lei/zi. Se găsesc însă și skyjet-uri, caiace, hidrobiciclete, ba chiar poți să închiriezi și echipament de scufundări, cu tot cu instructor. Dacă prinzi o zi cu vânt, poți face kite-surfing. v v v Pe zidul unui hotel stă scris: „Era o vreme când în Vamă era altfel. Apoi ați venit voi cu hotelurile, SUV-urile și restaurantele voastre, iar spiritul locului a murit. Așa că am plecat”. Stai liniștit, maestre, în locul tău au venit alții. Mult mai mulți și cu o grămadă de bani.