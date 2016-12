Vai de marinarii de la Marea Neagră!

Black Sea Campaign - campania împotriva navelor sub standard continuă. În porturile maritime românești, acționează trei echipe de inspecție, din care fac parte reprezentanți ai Inspectoratului ITF - România, ai Sindicatului Liber al Navigatorilor, ai Autorității Navale Române, voluntari din cadrul Federației Naționale a Sindicatelor Portuare și navigatori.În cea de-a treia zi, pe data de 8 iulie 2015, au fost inspectate zece nave din porturile Midia, Constanța și Agigea. Șapte dintre ele au primit atenționări pentru încălcarea prevederilor Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC 2006. Pe respectivele nave, salariile erau cu mult sub nivelul agreat pentru zona Mării Negre și lipseau contractele individuale de muncă. Pe una dintre nave, în contractele de muncă nu era menționat salariul.Superintendentul unei nave a încercat să obstrucționeze controlul, dar a trebuit să cedeze, întrucât opoziția lui nu avea bază legală. Inspecția a scos la iveală că superintendentul avea de ce să se teamă: nava avusese un contract ITF, care expirase, iar salariile navigatorilor erau mai mici decât în contractul ITF.Pe data de 9 iulie, au fost inspectate alte nouă nave din porturile Agigea și Constanța. Pe șase nave, salariile sunt mai mici decât minimul acceptat prin Convenția MLC 2006, iar pe trei nave nu sunt asigurate materialele și hainele de protecție adecvate. Pe una dintre nave, care venise din Turcia, un marinar a fost preluat de Salvare, întrucât avea nevoie de intervenție medicală de urgență.S-au aplicat șase avertismente, iar la o navă, imediat după inspecție, comandantul a raportat că echipajul a intrat în posesia echipamentului de protecție.