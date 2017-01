UTILITAR: Cât îi costă pe constănţeni ITP-ul

UTILITAR: Cât îi costă pe constănțeni ITP-ul

Iată ce prețuri (plus, minus câțiva lei) practică la această oră stațiile constănțene autorizate de RAR să efectueze inspecții tehnice periodice:- autoturisme - 80 lei- ATV - 80 lei- autoturisme 4x4 - 150 lei- autovehicul < 3,5 T - 95 lei- autovehicul > 3,5 T - 130 lei- tractor rutier - 120 lei- remorca < 750 kg - 70 lei- remorca < 3,5 T - 95 lei- remorcă, semiremorcă > 3,5 T, an fabricație < 2001 - 130 lei- remorcă, semiremorcă > 3,5 T, an fabricație > 2001 - 150 leiCa acte necesare, constănțenii trebuie să prezinte talonul și cartea de identitate a vehiculului (pentru contractele de leasing se acceptă copie după cartea de identitate).