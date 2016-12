Universitatea Maritimă din Constanţa participă la lucrările IMO

1

rusine UMC

UMC o mare mizerie , ar trebuii sa spuna inca de la inscrierea in anul 1 ca nu sint in stare sa asigure practica de cadetie din anul 4. au luat bani UE si nu sint in stare sa asigure practica studentilor de anul 4 ( de 1 an ) fara de care nici un student nu poate lua licenta si merge mai departe ca ofiter. O mare mizerie , ar trebuii informati toti candidatii de la inceput...nu sa platesti taxe timp de 4 ani ca sa iesi somer..