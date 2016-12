Universitatea Maritimă din Constanţa ne scoate în lume

Premieră în învățământul românesc

Universitatea Maritimă din Constanța ne scoate în lume

În decembrie 2011, ziarul „Cuget Liber” anunța un eveniment de excepție în învățământul superior românesc: semnarea memorandumului pentru înființarea filialei Universității Maritime din Constanța, la Aktau, Kazahstan.Prorectorul Cornel Panait, arti-zanul acestei realizări excepționale, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Proiectul se află într-un stadiu foarte avansat. În urmă cu două săptămâni am primit acreditarea din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), pentru deschiderea filialei noastre în Kazahstan. A fost o comisie formată din patru evaluatori, condusă de președintele ARACIS, profesorul Ioan Curtu, care a evaluat baza umană și resursa umană a universități noastre, pentru filiala de la Aktau. Este un moment istoric pentru universitatea noastră, rezultat al unei filosofii manageriale active, cu deschidere spre lume. Noi am descoperit că în Kazahstan, pe țărmul Mării Caspice, unde există resurse uriașe de petrol și gaze naturale, nu există resursa umană kaza-hă, care să le exploateze. Președintele Kazahstanului a înțeles acest lucru și a fost de acord cu deschiderea filialei UMC. Meseria de navigator era internaționalizată. Acum, România participă la internaționa-lizarea învățământului marinăresc.”Unitatea de învățământ din Kazahstan va fi prima filială pe care o universitate din țara noastră o deschide în străinătate. Faptul că ea aparține unei universități maritime are o încărcătură simbolică. Așa cum marinarii se aventurează pe mările și oceanele lumii spre cele mai îndepărtate țărmuri, UMC a înfruntat distanțele și diferențele de cultură, pentru a fixa o „ancoră” educațională la țărmul Mării Caspice. Filiala UMC va folosi baza materială a Caspian State University of Technologies and Engineering „Sharmodon Esenovici Esenov”, din Aktau (înființată în 1976 - n.n.). Aceasta are o dotare foarte bună pentru disciplinele fundamentale, întrucât în cadrul ei funcționează facultate de petrol, gaze și geologie și o facultate de inginerie mecanică. „În primii doi ani, când vom preda disciplinele fundamentale, vom folosi baza materială existentă. Între timp, vor fi realizate investițiile în echipamente specifice domeniului maritim. Guvernul kazah a alocat 7 ha de teren pentru construcția viitoarei facultăți din orașul port Aktau, iar UMC va fi consultantul științific și tehnic al investiției. Universitatea constănțeană va asigura know-how-ul și profesorii, iar activitatea de predare se va desfășura în limba engleză. Investiția și întregul program derulat în cadrul filialei sunt finanțate de guvernul kazah. Sunt finanțate, de asemenea, salariile profesorilor ro-mâni, cazarea la hotelurile universității, drumul de la Constanța la Aktau și invers. Profesorii noștri vor avea doar cheltuieli cu masa. Salariile vor fi mai bune decât în România. Potrivit unei legi recent aprobate, leafa unui profesor român care predă la Universitatea din Aktau va fi de 4.000 de dolari pe lună. Cu siguranță că va fi o competiție strânsă, pentru a preda în Kazahstan “ - afirmă prorectorul.Profesorii care vor fi detașați la Aktau sunt cei de la specializările navigație și electromecanică, care predau în limba engleză la UMC. Urmează să se facă selecția lor pentru primul an de studii. Studenții filialei UMC nu vor avea probleme cu practica. „Statul kazah are și nave, și platforme petroliere. Dar cel mai mult contează faptul că statul are un cuvânt greu de spus indiferent de numele investitorului. Dacă guvernul stabilește că pe platforma lui petrolieră trebuie să facă practică 10 studenți, decizia lui e lege. Investițiile directe din Kazahstan, în 2011, au fost de 19,5 miliarde de euro. Asta spune ceva. Statul kazah își urmărește foarte bine politicile economice și de personal” - relatează Cornel Panait.Selecția viitorilor studenți ai filialei UMC va începe la 1 septembrie 2012, pentru două grupe la electromecanică și alte două, la navigație. În total, vor fi 100 de studenți în primul an de studii. Cu ocazia convorbirii pentru realizarea acestui articol, ziarul „Cuget Liber” a solicitat Universității Maritime din Constanța, ca, în cadrul colaborării cu Kazahstanul, să se propună efectuarea stagiilor de practică și pentru studenții români. „Ne putem gândi la o mobilitate a studenților români în Kazahstan și a celor de acolo în România, nu neapărat în locurile de clasă și de seminar, ci în cele de practică” - a dat asigurări prorectorul. România este unul dintre furnizorii majori de competențe profesionale ai flotei mondiale, calitatea înaltă a ofițerilor de marină pregătiți de învățământul superior din Constanța fiind recunoscută de cei mai pretențioși armatori. Acum, țara noastră a trecut la un nou nivel: exportul de know-how educațional.