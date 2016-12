Universitatea Maritimă din Constanţa a pus în funcţiune simulatorul dynamic position

8

Sunteti teribili in incercarile voastre ( Mogosoaia si UMC ) sa acaparati piata nestiintei si a sperantelor absolventilor. Offshore nu e comerciala unde armatorul se uita si la doi dolari. Au de unde alege iar miza e foarte mare de ambele parti. O montare de topside de platforma nu se rateaza pentru ca s-a facut economie de 2000-3000-5000 de euro la salariul operatorului ( de macara si DP ) . Nu stiu de discutiile voastre cu armatorii, dar eu am terminat UMC-ul acum 4 ani(punte), acum lucrez in offshore si ii vad pe baieti cat de mult incearca sa treaca pe nave DP. Si aici vorbesc de englezi, italieni, danezi. Criteriile de selectie sunt atat de stricte si locurile atat de putine iar candidatii atat de multi incat de doua ori am vazut comandanti de la comerciala incepand ca 3rd Mate JDPO. Aici incep sa ma intreb daca din instructorii de la UMC/Mogosoaia, este cineva SDPO, asa incat sa aiba experienta reala cu lucrul in DP? Cu ce armatori s-a plecat domnule Cojocaru? Dar dati nume, nu impresii.... UMC, consultantii aia top class o sa va ajute la altceva in afara de o acreditare care pana si Odessa o are ( da, Odessa aia unde se cumparau cursuri IMO cu 200 de dolari) ? E bine ca s-au facut centre DP la noi, dar imi pare rau ca impresia initiala e ca nu e decat o schema lipsita de substanta. 1200 de euro, un curs la Split/Napoli nu era problema ce statea in calea romanilor doritori sa devina DPO. Intrarile in industrie sunt problema, iar un Colegiu cu vechime de doi ani dintr-o tara aproape non maritima si o Universitate ce are profesori si studenti saltati de mascati pentru coruptie nu creeaza premise fericite. Luptati pentru imaginea invatamantului romanesc maritim. Noi incercam aici, pe apa, cat putem, dar avem nevoie de spijin real la nivel mai inalt. Avem nevoie de sprijin ca asa au toate natiile. Cand o sa va dati seama ca spagile si prosteala va fac un deserviciu imens? Cand o sa va dati seama ca modelul de business trebuie schimbat pentru viitor? Terminand UMC-ul stiu foarte bine ca ancheta recenta din institutie n-a zgariat nici 1% din ochii care se inchid la fiecare examen. Mai degraba deveniti o scoala de elita : bazele materiale sunt deja facute. Mai degraba reveniti la modelul de 50 de studenti pe an, cu taxe gen 3000-4000 de euro anul plus vreo 10 subventionate decat 1000 de studenti care va inchid canalele de acces in lumea buna a shippingului printr-o imagine proasta( lume buna nu sunt armatorii greci si turci sau altii gen Metkar cu care se lauda domnul Cojocaru pe site ) . V-am salutat ( fara mult respect momentan) , dar cu speranta ca lucrurile vor merge in mai bine ! Daca erau mai multi gen domnul Batrinca, poate ca erau altfel asezate lucrurile.