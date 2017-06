Uniunea Crescătorilor de Păsări contestă ştirea despre puii injectaţi cu hormoni

Uniunea Crescătorilor de Păsări contestă știrea despre puii injectați cu hormoni

„Producătorii români de carne de pasăre și ouă contestă știrea apărută în media „87% din puii crescuți în România sunt plini de substanțe chimice și hormoni”, se arată într-un comunicat al Uniunii Crescătorilor de Păsări din România.„Începând cu data de 05.05.2017, pe unele canale media (Antena 1, Antena 3, România TV) s-a difuzat următoarea știre având ca sursă autoritățile UE „87% din puii crescuți în România sunt plini de substanțe chimice și hormoni”.Vă informăm că, în Raportul EFSA dat publicității recent, nu se face vorbire despre conținutul cărnii de pasăre în substanțe reziduale, antibiotice, hormoni, etc., ci se vorbește despre rezistența unor microorganisme la tratamentul cu antibiotice. Această rezistență este testată permanent de autoritățile naționale și europene, în cazul depistării unor astfel de microorganisme, prin teste în laboratoarele de referință privind antibiorezistența unor microorganisme la diferite antibiotice.În nici un moment nu se vorbește despre conținutul de reziduuri din carnea de pui.În plus, aceeași știre, cu același titlu, însoțită de aceeași filmare și pe aceleași posturi TV, a apărut și în data de 28.05.2013.În filmul care însoțește știrea, apar produse de la unele firme din România, fără ca brand-ul acestora să fie blurat, ceea ce aduce grave prejudicii producătorilor români.Producătorii avicoli contestă vehement aceste afirmații, iar în sprijinul lor este programul de control pentru reziduuri, aprobat anual de către Comisia Uniunii Europene și care în aplicare implică costuri foarte ridicate pentru producători.Stabilirea numărului de probe pentru control, se aprobă de către Comisia Europeană în funcție de numărul de păsări din țară, iar pentru România în anul 2016 pentru depistarea reziduurilor la pasăre, s-au efectuat 2.397 de teste, din care 582 pentru reziduurile de antibiotice.În perioada 2010 - 2016, pentru determinarea prezenței reziduurilor de antibiotice s-au analizat 4.320 probe, din care doar trei probe au fost neconforme (2 în anul 2014 și 1 în anul 2016), caz în care s-au aplicat măsurile specifice.Facem mențiunea că, antibioticele nu se folosesc în hrănirea păsărilor, ci doar în scop curativ, ca tratament în diferite boli ale păsărilor, sub prescripția și supravegherea medicului veterinar. De la data finalizării tratamentului cu antibiotice și până la abatorizare se respectă „timpul de așteptare", astfel încât în carne să nu existe reziduuri de antibiotice.După sacrificare, se prelevează din nou probe, atât din carne cât și din furaje, care se analizează; în registrul de tratamente existent în fiecare exploatație avicolă se menționează obligatoriu: denumirea antibioticului administrat, perioada de tratament și timpul de așteptare necesar eliminării antibioticelor din organism.Metodele de analiză și control utilizate în laboratoarele de stat sunt cele recomandate și verificate anual de către Comisia Europeană.Recoltarea probelor pentru analize se face periodic, inopinat de către reprezentanții Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, fără ca producătorii să fie informați.Pe lângă Programul de Control oficial realizat de ANSVSA în baza Planului Național de control reziduuri, fermierii sunt obligați să facă permanent supraveghere prin programe de autocontrol.Programul de control are la baza legislația europeană în domeniu, astfel:- Pentru interzicerea utilizării hormonilor în creșterea păsărilor, operează Directiva 96/22, transpusă în legislația noastră prin Ordinului ANSVSA 199/2006, cu modificările și completările ulterioare;- Pentru interzicerea folosirii antibioticelor în hrana păsărilor, operează Regulamentul 1831/2003;- Pentru depistarea reziduurilor de antibiotice în carne, Ordinul ANSVSA 195/2007;- Pentru depistarea substanțelor farmacologic active, operează Regulamentul 37/2010;- Pentru depistarea pesticidelor în carne, operează Regulamentul 396/2007;- Pentru depistarea diferiților contaminanți și micotoxinelor în carne, operează Regulamentul 1881/2006.Menționăm că toți producătorii de carne de pasăre și ouă consum din România respectă cu strictețe legislația în vigoare, fiind monitorizați permanent de ANSVSA.Apariția periodică în media a unor campanii de denigrare a produselor avicole, aduce grave prejudicii producătorilor autohtoni, dar și consumatorilor care sunt îndepărtați de produsele de foarte bună calitate și la prețuri rezonabile aflate pe piața noastră.De asemenea, afirmațiile din media aduc prejudicii exportului de produse avicole, partenerii profitând de astfel de campanii și de multe ori făcând presiune pe prețuri.” În final, se arată că: „Prezentul comunicat este aprobat de toți membrii Uniunii Crescătorilor de Păsări din România.” Comunicatul este semnat în numele adunării generale a UCPR președintele organizației, prof. univ. dr. Ilie Van.