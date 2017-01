Unii hotelieri şi cârciumari se întrec cu recesiunea economică cum să golească litoralul românesc de turişti

Sondaj „Cuget Liber“

Unii hotelieri și cârciumari se întrec cu recesiunea economică cum să golească litoralul românesc de turiști

Iată o statistică foarte interesantă! În ultimii trei ani, numărul turiștilor cazați pe litoralul românesc, în timpul sezonului estival (am luat în considerație un interval mai lung, respectiv lunile mai - septembrie) a avut următoarea dinamică: 2007 - 802.578 persoane; 2008 - 862.003 persoane; 2009 - 790.698 persoane. Datele arată că stațiunile de pe litoral au profitat de pe urma creșterii economice și, apoi, au fost „sancționate” de recesiune. În 2010, starea generală a economiei românești nu s-a îmbunătățit. În plus, bugetele de familie ale multora dintre români au fost afectate de șomaj și de reducerile de salarii din sectorul privat. Dacă vor fi aplicate măsurile de austeritate pentru care Guvernul Boc și-a asumat răspunderea în parlament, mulți dintre pensionari și bugetari vor renunța la vacanțele pe litoral. Dar toate aceste considerații sunt deducții teoretice. Ne-am propus să vedem ce se întâmplă în realitate și am realizat un sondaj în rândul mai multor agenții de turism din țară, care contractează sejururi în numele hotelierilor de pe litoral. „Paradis Travel”, din Oradea, le-a furnizat stațiunilor românești de la Marea Neagră circa 200 de turiști, în 2009. În prezent, evoluția solicitărilor arată că numărul lor va fi mai mic cu 40%, în 2010. „Principala cauză este criza - spun reprezentanții agenției -, dar nu numai ea este de vină. Turiștii care au fost anul trecut la mare s-au declarat nemulțumiți de calitatea plajelor, de curățenie, de modul în care arată stațiunile. Acum, oamenii preferă să plece în străinătate. Ofer-tele sunt mai ieftine decât pe litoralul românesc. Diferă nu doar prețul, ci și condițiile asigurate. Pe de altă parte, drumul spre litoral este mai lung decât spre vest.” Dacă anul trecut a avut solicitări pentru litoralul românesc, în acest sezon, agenția din Timișoara a firmei Cristian Tour, nu are niciuna. La rândul lor, cei de la Balneo Turism București au declarat că cererile de vacanțe pe litoral sunt mai puține decât în 2009. AMA Tours București a avut soli-citări pentru mini-vacanța de 1 Mai, de pe litoral. În prezent, nu are nici un bilet vândut pentru mare. O reprezentantă a agenției s-a deplasat recent pe litoral și a constatat că singura stațiune care arată bine e Mamaia. Terra Fun Travel București s-a înființat recent. Înregistrează cam două - trei solicitări pe zi, pentru litoralul românesc, dar niciuna nu s-a concretizat încă. Cele mai multe cereri vizează Bulgaria sau Turcia. La Select Travel Cluj Napoca, numărul cererilor pentru petrecerea vacanței la mare a scăzut cu 5 -10%, față de anul trecut. Reprezentanții agenției afirmă că au primit semnale negative de la cei ce au fost în 2009 la mare. Unii dintre clienți s-au declarat nemulțumiți de curățenia din hoteluri și de calitatea serviciilor primite, în raport cu prețul pe care l-au achitat În 2009, A & R Tour, din Cluj Napoca, a trimis 200 de turiști pe litoral. Anul acesta, cererea a scăzut cu 70%. La această involuție au contribuit foarte mult impresiile cu care au venit de la mare turiștii, care s-au plâns de curățenia din hoteluri și de pe plajă. „Avem câteva zeci de solicitări pentru vacanța pe litoral - ni s-a spus de la Ruefa Escape Travel, din Brașov. Cererea s-a menținut la același nivel din 2009. În general, clienții noștri merg an de an la mare și solicită același hotel, pe care îl cunosc și de ale cărui servicii sunt satisfăcuți.” Kron – Tour, din Brașov, are până într-o sută de solicitări pentru litoralul românesc. Cam tot atât a avut și în 2009. „În general, este vorba de turiștii constanți, care merg în fiecare vară pe litoral. Sunt preferate stațiunile Mamaia și Neptun” - a declarat reprezentantul agenției de turism. Alfa și Omega, din Craiova, a trimis vreo 30 de turiști pe litoral, în 2009, la Mamaia. „Anul acesta au venit numai trei - patru persoane să se intereseze de o vacanță la mare, dar nu s-a concretizat nimic. Probabil că de vină este criza” - spun cei de la firmă. Euroturist Craiova este unul dintre furnizorii importanți ai litoralului românesc, cu 500 - 600 de bilete vândute în fiecare sezon estival. „Față de anul trecut, înregistrăm o scădere de 10 - 15 % a solicitărilor. În schimb, vedem cum crește cererea spre Bulgaria și Grecia. De vină sunt condițiile economice actuale, dar nu numai. Seriile din anul trecut au fost nemulțumite de condițiile de cazare (mizerie, mobilier vechi) și de servire a mesei în restaurante (timpul de așteptare era mult prea mare, iar personalul era nepoliticos)” - a relatat reprezentantul firmei.