Unde sunt apartamentele de lux din Constanţa cu cele mai mari chirii

Unde sunt apartamentele de lux din Constanța cu cele mai mari chirii

Majoritatea constănțenilor nici nu concep ca chiria lunară (fie și pentru un apartament ceva mai mare) să treacă de 500 de euro, și asta pentru că nu și-o permit. Totuși, probabil că există și persoane care să fie dispuse să scoată din buzunare nu mai puțin de 1.700 de euro lunar!, atât cât cere proprietarul unui apartament din zona de nord a stațiunii Mamaia. Dacă suma aceasta nu v-a impre-sionat, aflați că, pentru regim hotelier, același apartament se poate închiria, însă doar pentru întreg sezonul, cu 5.000 de euro/lună.Dacă este sau nu cineva dispus să dea atâția bani, rămâne de văzut. Apartamentul este unul de lux, situat într-un P+5E construit în 2010, chiar pe malul mării. Are însă doar trei camere, decomandate, și o supra-față utilă de 100 de metri pătrați. Nici la alte capitole nu ar excela. Are o singură baie, este situat la etajul 1 (minusuri pentru mulți), dar se poate lăuda cu două balcoane și două locuri de parcare.La capitolele utilități, dotări, servicii, se schimbă totuși treaba. Pe lângă wireless și absolut toate electrocasnicele de care ar fi nevoie într-o casă, jacuzzi etc, imobilul are saună, piscină exterioară, SPA s.a.Dacă… zona nu vă place, atunci puteți opta pentru un duplex ultramodern cu o suprafață construită de 170 de metri pătrați, din Faleză Nord, cu terasă, vedere la mare. Chiria este de numai 1.400 de euro, în acest caz. Duplexul are tot trei camere, cu o suprafață utilă de 80 de metri pătrați. Este situat la ultimul etaj, într-o clădire cu zece, dar are două bucătării și două băi.Vilele, cu chirii și mai piperateSunt destule vile care se închiriază cu prețuri și mai piperate decât cele prezentate până acum. Este vorba însă despre vile de pe litoral, cu 6-7 camere, în cazul cărora chiria poate ajunge și la 1.800 - 2.000 de euro/lună (la intrarea în Năvodari, de exemplu). Una dintre cele mai piperate chirii - 5.500 de euro - este însă cea a unei vile din zona Ovidius, care are 12 camere.Cireașa de pe tortImobiliare.ro a prezentat, ieri, pe baza anunțurilor înscrise în portal, un top al celor mai scumpe apartamente din țară scoase la închiriat. Cel mai scump în acest moment este un penthouse cu o suprafață utilă de 450 de metri pătrați, din Herăstrău. Acest apartament… exclusivist, cu patru camere, cu vedere spre Parcul Herăstrău, situat în imediata apropiere a restaurantelor și cafenelelor din zonă, poate fi închiriat cu 6.800 de euro.Lăsând Capitala la o parte, în Cluj-Napoca, de exemplu, cea mai mare chirie este cerută pentru un apartament situat la etajul 1 al unui imobil nou de tip vilă, în apropierea Facultății de Medicină. Chiria lunară solicitată în acest caz este de 1.500 euro, potrivit imobiliare.ro.Cea mai scumpă chirie din Timișoara, 1.250 euro/lună, este întâlnită în cazul unui apartament cu trei camere, cu o suprafață utilă de 170 mp, situat la etajul al doilea într-o clădire istorică din Piața Unirii.Pe de altă parte, în Iași, un alt mare oraș, chiriile maxime practicate sunt mult mai scăzute. Cea mai mare chirie solicitată pentru un apartament din Iași se ridică, acum, la 750 euro/lună.